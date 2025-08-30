Sporting Lisbona-Porto, big match della terza giornata di Primeira Liga: info partita, probabili formazioni, pronostico e diretta tv

Vincenzo Bellino Redattore 30 agosto - 10:37

Sporting Lisbona e Porto si sfidano in un big match da non perdere: le due squadre, entrambe a punteggio pieno, si contendono la vetta della Primeira Liga in uno scontro diretto che promette spettacolo e intensità e che profuma già di spareggio per il primo posto.

I precedenti — Negli ultimi cinque precedenti tra campionato, Supercoppa e Coppa Portoghese, lo Sporting Lisbona ha vinto tre sfide su cinque. Sono due invece i successi dei Dragoes che non battono i biancoverdi in LigaPortugal a domicilio dal 2023. Lo scorso anno i padroni di casa si imposero 2-0.

Qui Sporting Lisbona — Lo Sporting Lisbona arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo: il successo largo e convincente contro il Nacional (4-1) ha confermato la brillantezza del gruppo di Rui Borges. La squadra mostra solidità difensiva e una fase offensiva ricca di alternative, con uomini in grado di colpire in ogni momento. L’Alvalade si prepara così ad accogliere una formazione in fiducia, determinata a difendere il primato e a lanciare un segnale chiaro alla concorrenza.

Qui Porto — Il Porto, invece, si presenta con la stessa determinazione, forte del netto 4-0 inflitto al Casa Pia. La mano di Francesco Farioli comincia a vedersi: pressing alto, ritmo costante e qualità nei singoli che possono fare la differenza anche fuori casa. I dragoni arrivano a Lisbona con la consapevolezza di poter imporre il proprio gioco, pronti a sfruttare ogni minimo errore avversario per provare a prendersi la vetta solitaria della Primeira Liga.

Sporting Lisbona Porto, probabili formazioni — SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Inacio, Debast, Mangas; Kochorashvili, Hjulmand; Catamo, Trincao, Goncalves; Suárez. Allenatore: Rui Borges.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Costa, Perez, Bednarek, Zaidu; Veiga, Varela, Froholdt; Pepê, Samu, Sainz. Allenatore: Francesco Farioli.

Analisi quote e Pronostico — La sfida tra Sporting Lisbona e Porto si presenta come un crocevia già cruciale nella corsa al titolo della Primeira Liga, e le quote dei bookmaker fotografano perfettamente l’equilibrio che aleggia intorno a questo confronto.

I numeri dicono molto: lo Sporting viene leggermente favorito con un moltiplicatore che oscilla poco sopra il 2, mentre il successo esterno dei Dragões è proposto intorno al 3.4, segnale che il fattore campo dell’Estádio José Alvalade pesa eccome, ma non basta a cancellare la solidità e l’esperienza del Porto. Il pareggio, dato anch’esso in area 3.2-3.4, appare come l’opzione più prudente, quasi a voler sottolineare che i margini tra le due formazioni sono davvero sottili.

Guardando al mercato dei gol, la situazione si fa ancora più interessante. I numeri parlano chiaro: lo Sporting ha realizzato 12 reti in tre giornate, il Porto ne ha segnate 9, e entrambe hanno dimostrato una straordinaria compattezza difensiva, con appena una rete incassata dai Leões e addirittura zero dai ragazzi di Farioli. È per questo che il mercato spinge con decisione verso il Goal+Over 2.5, proposto a quota 1.95, un’opzione che unisce la probabilità di reti da entrambe le parti alla vivacità di una gara che, storicamente, difficilmente si spegne sullo 0-0.

PRONOSTICO: GOAL+OVER 2.5

Sporting Lisbona-Porto, cosa scommettere —

ESITO FINALE X (quota 3,40)

GOAL (quota 1,70)

OVER 2.5 (quota 1,70)

Sporting Lisbona Porto, dove vedere la Primeira Liga in DIRETTA LIVE — SPORTING LISBONA PORTO DIRETTA LIVE - La sfida tra Sporting Lisbona e Porto si terrà sabato 30 agosto 2025 all'iconico Estádio José Alvalade di Lisbona, con il calcio d'inizio fissato per le 21:30. L'attesa partita tra Sporting e Porto sarà trasmessa su DAZN, accessibile tramite l'applicazione disponibile su smart TV, console di gioco come Xbox e PlayStation, e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Lo streaming sarà garantito attraverso l'app di DAZN, che può essere scaricata su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa, si può accedere direttamente al sito ufficiale di DAZN tramite browser, inserendo le proprie credenziali (e-mail e password) per visualizzare il match.