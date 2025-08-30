In occasione della quarta giornata della Primeira Liga, lo Sporting Lisbona di Borges affronterà il Porto di Francesco Farioli. Le due squadre, che si affronteranno alle 21:30 di stasera presso lo Stadio José Alvalade, hanno entrambe 9 punti in classifica. In attesa del calcio d'inizio, proponiamo ai lettori una formazione coi più grandi calciatori che hanno scritto la storia dei due club.
Sporting Lisbona-Porto, la super formazione con le leggende dei due club
Sporting Lisbona-Porto, formazione storica remix: modulo e difesa—
Per questa formazione con le leggende dei Leões e dei Dragões il modulo scelto è un 4-3-3 offensivo, con uno dei centrocampisti che agirà da trequartista. In porta schieriamo una leggenda del Porto, che ha vinto di tutto a livello nazionale ed internazionale: Vitor Baía, talentuoso e con la tendenza all'effettuare parate spettacolari.
La coppia di difensori centrali avrà forza fisica, eleganza e posizionamento: Ricardo Carvalho, vincitore di diversi titoli al Porto tra cui la Champions League 2003/2004; Sebastian Coates, che con lo Sporting ha vinto 8 titoli. Come terzino destro schieriamo João Pinto, altro giocatore leggendario dei Dragões dotato di leadership, lettura del gioco e difesa impeccabile. Dall'altro lato, invece, c'è il doppio ex Rui Jorge, vincitore di diversi titoli nazionali con entrambi i club dotato di grande spinta offensiva.
Il trio di centrocampisti
I tre calciatori a centrocampo, di cui uno sarà il trequartista, metteranno a disposizione di questo team tutto il loro talento. Ad impostare il gioco ci saranno Deco, che ha scritto la storia dei Dragões con la sua classe e la visione di gioco, ed il doppio ex João Moutinho, il quale ha giocato tra Lisbona e Porto dal 2004 al 2013 mettendo in mostra: visione di gioco; tecnica; intelligenza a livello tattico; passaggi precisi. Sulla trequarti schieriamo uno dei Cincio Violinos, quintetto offensivo di giocatori dello Sporting negli anni '40 e '50: José Travassos, giocatore versatile con ottimo dribbling ed autore di 172 reti coi biancoverdi.
Il tridente d'attacco—
Attacco tutto portoghese per la nostra formazione che unisce le storie di Leões e Dragões. L'ala destra di questa formazione ha un solo proprietario e risponde al nome di Luis Figo, talento proveniente dalla cantera biancoverde e lanciato tra i professionisti a metà degli anni '90. Pallone d'Oro nel 2000 quando militava nel Real Madrid, l'ex Inter spiccava in particolar modo nella velocità e nei dribbling.
Il numero 9 di questa spettacolare top 11 è uno dei migliori lusitani che ha saputo interpretare il ruolo magistrale: Fernando Peyroteo, dodici anni allo Sporting Lisbona e, con 332 gol, è ancor oggi il miglior marcatore del campionato portoghese. Per concludere, come ala sinistra schieriamo Paulo Futre, altro doppio ex della gara con una sfortunata annata al Milan a causa dei continui infortuni: vincitore di due campionati e della Coppa del Campioni 86/87 col Porto, disponeva di grande accelerazione, dribbling e buon senso del gol.
