Sporting Lisbona-Porto, la super formazione con le leggende dei due club

Tra leggende dello scorso secolo ed altre di quello attuale, vediamo insieme questa super top 11 che mixa le storie di due grandi squadre

Jacopo del Monaco 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 14:32)

In occasione della quarta giornata della Primeira Liga, lo Sporting Lisbona di Borges affronterà il Porto di Francesco Farioli. Le due squadre, che si affronteranno alle 21:30 di stasera presso lo Stadio José Alvalade, hanno entrambe 9 punti in classifica. In attesa del calcio d'inizio, proponiamo ai lettori una formazione coi più grandi calciatori che hanno scritto la storia dei due club.

Sporting Lisbona-Porto, formazione storica remix: modulo e difesa — Per questa formazione con le leggende dei Leões e dei Dragões il modulo scelto è un 4-3-3 offensivo, con uno dei centrocampisti che agirà da trequartista. In porta schieriamo una leggenda del Porto, che ha vinto di tutto a livello nazionale ed internazionale: Vitor Baía, talentuoso e con la tendenza all'effettuare parate spettacolari.

La coppia di difensori centrali avrà forza fisica, eleganza e posizionamento: Ricardo Carvalho, vincitore di diversi titoli al Porto tra cui la Champions League 2003/2004; Sebastian Coates, che con lo Sporting ha vinto 8 titoli. Come terzino destro schieriamo João Pinto, altro giocatore leggendario dei Dragões dotato di leadership, lettura del gioco e difesa impeccabile. Dall'altro lato, invece, c'è il doppio ex Rui Jorge, vincitore di diversi titoli nazionali con entrambi i club dotato di grande spinta offensiva.

Il trio di centrocampisti I tre calciatori a centrocampo, di cui uno sarà il trequartista, metteranno a disposizione di questo team tutto il loro talento. Ad impostare il gioco ci saranno Deco, che ha scritto la storia dei Dragões con la sua classe e la visione di gioco, ed il doppio ex João Moutinho, il quale ha giocato tra Lisbona e Porto dal 2004 al 2013 mettendo in mostra: visione di gioco; tecnica; intelligenza a livello tattico; passaggi precisi. Sulla trequarti schieriamo uno dei Cincio Violinos, quintetto offensivo di giocatori dello Sporting negli anni '40 e '50: José Travassos, giocatore versatile con ottimo dribbling ed autore di 172 reti coi biancoverdi.

Il tridente d'attacco — Attacco tutto portoghese per la nostra formazione che unisce le storie di Leões e Dragões. L'ala destra di questa formazione ha un solo proprietario e risponde al nome di Luis Figo, talento proveniente dalla cantera biancoverde e lanciato tra i professionisti a metà degli anni '90. Pallone d'Oro nel 2000 quando militava nel Real Madrid, l'ex Inter spiccava in particolar modo nella velocità e nei dribbling.

Il numero 9 di questa spettacolare top 11 è uno dei migliori lusitani che ha saputo interpretare il ruolo magistrale: Fernando Peyroteo, dodici anni allo Sporting Lisbona e, con 332 gol, è ancor oggi il miglior marcatore del campionato portoghese. Per concludere, come ala sinistra schieriamo Paulo Futre, altro doppio ex della gara con una sfortunata annata al Milan a causa dei continui infortuni: vincitore di due campionati e della Coppa del Campioni 86/87 col Porto, disponeva di grande accelerazione, dribbling e buon senso del gol.