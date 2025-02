Rio de Janeiro si ferma: c’è il Fla-Flu tra Flamengo e Fluminense

Una storica rivalità

Come mai, però, tra i tanti club di Rio de Janeiro, c’è questa sentita rivalità tra Flamengo e Fluminense? Tutto cominciò nell’autunno 1911, quando un gruppo di giocatori del Fluminense si trasferì al Flamengo. Fino a quel momento la società rossonera non disponeva di una squadra di calcio, che nacque in seguito a questo episodio. Soltanto sette mesi dopo, il 7 luglio del 1912, davanti a meno di mille persone andò in scena il primo Fla-Flu: lo vinse il Fluminense per 3-2. Negli anni seguenti altri episodi fomentarono la rivalità tra i due club. Nel 1916, ad esempio, l’arbitro Davies concesse un rigore al Flamengo. I rossoneri sbagliarono il rigore ma ne fu assegnato un altro, che fu fatto ripetere tre volte per varie motivazioni. Questa serie di eventi portò all’invasione di campo dei tifosi del Fluminense, che fecero sospendere la partita, poi recuperata in seguito in campo neutro e vinta dal Flamengo. Si tratta della prima partita sospesa nella storia del Campionato Carioca. Il Clasico das Moltideos detiene infine uno storico record: nel 1963, 177.000 paganti assistettero alla partita del Maracanà tra Flamengo e Fluminense. Ancora oggi rimane il numero più alto di spettatori per una singola partita di calcio.