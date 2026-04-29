Il calcio europeo scopre un nuovo talento tra i pali. Secondo l’Osservatorio calcistico CIES, Mike Penders, portiere dello Strasburgo, è il giovane estremo difensore under 23 con il valore di mercato più alto al mondo, stimato in 47,3 milioni di euro. Un dato che lo colloca davanti a diversi profili emergenti del panorama internazionale e che conferma la crescita del classe 2005. Arrivato in prestito dal Chelsea, il belga si sta imponendo in Ligue 1 con prestazioni di grande affidabilità, guidando il club francese alle semifinali di Conference League.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

Classifica CIES, dominio Ligue 1: Penders dello Strasburgo guida i giovani portieri

Il caso di Mikerappresenta una delle sorprese più interessanti della stagione in Ligue 1. Il portiere belga, arrivato allonell’ambito delle operazioni di mercato che coinvolgono anche il, si è rapidamente imposto come titolare grazie a sicurezza tra i pali e grande personalità nonostante la giovane età. Il suo valore di mercato, secondo il CIES, è oggi il più alto tra tutti i portieri under 23 al mondo, con una stima di 47,3 milioni di euro che fotografa il suo potenziale e l’attenzione crescente degli addetti ai lavori. Alle sue spalle si piazza Jonas, mentre un altro protagonista del campionato francese, Robin Risser, completa il podio con una valutazione di 35,3 milioni dopo l’ottima stagione al

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Live Streaming

Anche Guillaume Restes del Tolosa entra nella top 5, confermando come la Ligue 1 sia diventata un terreno fertile per la crescita dei giovani portieri. Penders, intanto, ha già attirato l’attenzione anche a livello internazionale, con la prima convocazione con il Belgio arrivata lo scorso novembre. Il suo percorso sembra appena iniziato, ma i numeri certificano già un profilo destinato a diventare uno dei più osservati del calcio europeo nei prossimi anni. E il suo futuro potrebbe essere già in una top europea. Magari proprio al Chelsea, dove ultimamente hanno non pochi problemi con l'estremo difensore.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui