Dove vedere Strasburgo-Nizza in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Strasburgo-Nizza: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 21:02)

Giunti quasi al termine della stagione, si prepara tutto anche per l'epilogo della Coppa di Francia. Se da un lato si affronteranno Lens e Tolosa, l'altra finalista uscirà dalla partita tra Strasburgo e Nizza. Il match si terrà domani, 22 aprile, alle 21:00. Per scoprire come seguire il match in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI STRASBURGO-NIZZA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Lo Strasburgo si sta rendendo protagonista di una grandiosa stagione. L'inizio è stato elettrizzante grazie anche ai gol decisivi dell'argentino Panichelli, ma purtroppo proprio con la Selección il giovane attaccante si è fatto male e salterà anche la Coppa del Mondo. Il suo Strasburgo, però, sta dimostrando di poter competere ad alti livelli anche senza il volto della sua rosa: ha infatti strappato il pass per le semifinali di Conference League e vuole confermare il suo dominio nelle coppe. Anche se si presenta con una sconfitta incassata sotto i colpi del Rennes, lo Strasburgo pare essere la principale indiziata per raggiungere un posto in finale. Dall'altro lato, infatti, ci sta un Nizza che è stato eliminato nella League Phase della Europa League ed è anche a rischio retrocessione nel campionato francese. Una stagione quindi tutt'altro che positiva per la squadra di Claude Puel, che vede nella Coppa di Francia l'unica strada possibile per regalare ai tifosi una gioia in questa stagione.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Nizza — Lo Strasburgo arriva con un dinamico 4-2-3-1 in cui il riferimento offensivo sarà Enciso, coadiuvato da Moreira, Nanasi e Godo. Il Nizza, dal canto suo, risponde di un momento più complicato e chiude giocherà con un modulo più compatto: si prevede un solido 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Diop e Wahi.

Strasburgo (4-2-3-1): Penders; Outtara, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Nanasi, Godo; Enciso. Allenatore: O'Neil.

Nizza (3-5-2): Diouf; A. Mendy, Peprah, Bard; Clauss, Sanson, Boudaoui, Ndombele, Abdi; Diop, Wahi. Allenatore: Puel.