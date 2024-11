Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha espresso tutta la sua indignazione per il caso dello streamer Spreen in campo contro il Vélez

Sergio Pace Redattore 14 novembre 2024 (modifica il 14 novembre 2024 | 13:24)

In Argentina è scoppiata la polemica dopo la presenza in campo dello streamer Spreen con la maglia del Deportivo Riestra in occasione della partita contro il Vélez Sarsfield. All'Estadio Guillermo Laza di Flores la squadra neopromossa del quartiere di Nueva Pompeya di Buenos Aires affrontava la capolista nel match valevole per la ventiduesima giornata della Liga Profesional argentina.

Al primo minuto della partita si è registrato subito un cambio. Qualche infortunio repentino direte voi? No, niente di tutto questo. Il Deportivo Riestra ha infatti fatto entrare l'esperto 34enne attaccante, Gustavo Martin Fernandez, al posto dello streamer Ivan Buhajeruk, detto Spreen. Il 24enne ha indossato la maglia numero 47 dei padroni di casa. Ma perché tutto ciò? Il Deportivo Riestra è sponsorizzata dal marchio di bevande Speed Unlimited. Proprio questa azienda ha spinto il club argentino a tesserare e a far giocare, anche solo per un minuto, il famoso streamer Spreen. Ma, apriti cielo...

Argentina, polemiche per la presenza dello streamer in Deportivo Riestra-Vélez — Ovviamente la presenza dello streamer Spreen non è passata inosservata e ha già generato una valanga di polemiche, con la Federazione argentina che ha anche aperto un'indagine. Fortemente indignato anche il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, che ha commentato così la vicenda: "Immagino che tutti abbiano pensato la mia stessa cosa. Ricordo il mio debutto in Primera Division come uno dei momenti più belli della mia vita. È difficile arrivarci. Penso che il Comitato Etico lavorerà su questo, immagino che arriverà a dare una punizione esemplare. Spero che non accada di nuovo per il bene del calcio".

Subito dopo la partita l'attaccante del Vélez, Braian Romero, autore del gol del vantaggio degli ospiti su rigore al 44' del primo tempo (al 64' il pareggio del Deportivo Riestra con Caro Torres), si è lamentato: "Il messaggio ai bambini è che oggi la televisione ha mostrato loro una scorciatoia e non è così. Oggi è stata una mancanza di rispetto per il calcio, penso che quello che è successo oggi sia il messaggio sbagliato che diamo alla società, ai bambini, a chi ci prova fino alla fine".

Il Deportivo Riestra, in risposta alle numerose critiche generate dopo il fattaccio, ha diffuso un comunicato ufficiale: "Purtroppo questa azione di marketing ha generato molte opinioni negative. Vogliamo porgere le nostre più sincere scuse a coloro che si sono sentiti offesi. In nessun momento è stata nostra intenzione mancare di rispetto al Club Atlético Vélez Sarsfield o al calcio argentino in generale".