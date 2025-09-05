LE SCUSE DI SUAREZ - "Prima di tutto, voglio congratularmi con i Seattle Sounders per la vittoria in Coppa di Lega" - scrive fra le proprie stories - ". Ma soprattutto, voglio scusarmi per il mio comportamento dopo la partita. È stato un momento molto teso e frustrante, e subito dopo la fine della partita sono successe cose che non sarebbero dovute accadere", scrive così in una Instagram story il calciatore, scusandosi sentitamente per l'accaduto.

"Questo non giustifica la mia reazione. Ho sbagliato e me ne pento sinceramente. Non è l'immagine che voglio dare, né alla mia famiglia, che soffre a causa dei miei errori, né al mio club, che non merita di essere colpito da una cosa del genere. Mi dispiace per quello che è successo e non volevo perdere l'occasione di riconoscerlo e scusarmi con tutti coloro che si sono sentiti in colpa per quello che ho fatto. Sappiamo che la stagione è ancora lunga e lavoreremo insieme per raggiungere il successo che questo club e tutta la sua tifoseria meritano. Un grande abbraccio a tutti", termina la nota.