Suarez, non bastano le scuse: arriva la stangata con la maxi squalifica

Il bruttissimo episodio nella finale della competizione tenutasi la scorsa domenica costa caro al calciatore che dovrà stare fermo per ben sei partite: non bastano le scuse

Alessia Bartiromo 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 12:13)

Non è un bel momento per Luis Suarez, che sta vivendo una delle settimane più complesse della sua carriera. L'ennesima per il calciatore, dopo il bruttissimo episodio che lo ha visto protagonista con la maglia dell'Inter Miami nella finalissima di Leagues Cup contro il Seattle Sounders. Il calciatore infatti, aveva sputato in direzione di un membro dello staff della squadra avversaria, con le immagini che in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Pugno duro del Comitato Organizzatore, che ha ufficializzato per Suarez una lunga squalifica.

L'episodio di Suarez contro il Seattle Sounders — La finalissima di Leagues Cup è da sempre sentitissima, ancor di più quando le cose non si stavano mettendo bene per l'Inter Miami. Il Seattle Sounders ha il pallino del gioco e riesce a scardinare la porta avversaria per ben tre volte. La squadra di Suarez proprio non ci sta e i nervi sono tesi, a fior di pelle. Al fischio finale, i vinti esplodono: rissa in campo, con i compagni di squadra che cercano di calmare il calciatore, che cede alle provocazioni, avvicinandosi a un membro dello staff avversario, al quale rivolge uno sputo. Sarà la vittima del brutto gesto a rilasciare poco dopo delle dichiarazioni alquanto piccate: "Conoscendo Suarez mi aspettavo un morso" ma intanto, il video stava già facendo il giro del web diventando un vero e proprio caso morale e mediatico.

Non bastano le scuse: per Suarez c'è la maxi squalifica — Nei giorni seguenti, sono arrivate le scuse ufficiali di Suarez per l'accaduto, rendendosi conto del bruttissimo gesto commesso e delle conseguenze che stava avendo non solo su se stesso ma anche sulla sua famiglia. Nonostante il mea culpa doveroso, il Comitato Organizzatore della Leagues Cup ha deciso di comminare a Suarez una squalifica di ben 6 partite. Ma non solo: nella rissa, anche il centrocampista dell'Inter Miami Sergio Busquets ha dato un pugno a Obed Vargas così come il difensore Tomás Avilés ha avuto un comportamento aggressivo. Per loro rispettivamente uno stop di due e tre partite.