L'ex stella del Barcellona ha già messo in programma i prossimi obbiettivi da raggiungere.

Federico Grimaldi 15 aprile - 15:53

Suarez, negli ultimi giorni, è tornato a far parlare di se, dopo il morso tentato nei confronti del suo compagno di squadra, Jordi Alba. Ma il fuoriclasse uruguagio ha ancora voglia di far parlare i suoi numeri e non vuole smettere di fare gol. Nell'ultima intervista rilasciata a 'El Pais', ha allontanato le voci su un possibile ritiro e della volontà di Messi di prendere parte ai prossimi mondiali.

Suarez: "Ho ancora quella fiamma che mi spinge a competere" — Ajax, Liverpool, Barcellona, Atletico Madrid. Ovunque è andato ha lasciato il segno. Suarezha influenzato un'intera generazione e, nonostante i 38 anni, non ha nessuna intenzione di smettere. Ora sta trovando nuova vita all'Inter Miami e non vuole rinunciare alla sua vita calcistica: "Il tempo ci dirà per quanto tempo potrò farlo, ma ho ancora quella fiamma che mi spinge a voler giocare, a voler competere. Finché quella fiamma sarà accesa, vorrò continuare a gareggiare finché non ne potrò più. Non ho una scadenza per quest'anno o per il prossimo. Ma finché sarò ancora entusiasta, all'altezza e lo dimostrerò, continuerò a divertirmi".

"Nonostante i miei 38 anni, mi sono ripromesso di raggiungere un traguardo che, per un calciatore uruguaiano, sarebbe stato qualcosa di unico, qualcosa di incredibile, come entrare nella top 10 dei migliori marcatori di tutti i tempi nella storia del calcio". "Se mi sento all'altezza e loro [l'Inter Miami] vedono che sono in grado di dare una mano, saranno disposti a rinnovare", ha detto. "Ma la stagione è appena iniziata, siamo in gioco da un paio di mesi, vedremo come io e il club concluderemo l'anno, e poi vedremo cosa succederà. "Sono contento della situazione attuale del club, che per la prima volta nella sua storia ha raggiunto le semifinali della [Concacaf Champions Cup]. Sono davvero emozionato e mi piace la crescita della squadra."

"Messi vuole partecipare al Mondiale del 2026" — Suarez, durante la sua intervista, ha parlato anche del rapporto con l'argentino e su cosa gli ha confidato sul suo futuro: "Fra di noi non parliamo mai di ritirarci. Siamo ancora forti e non vogliamo sentire quella parola. A volte ci scherziamo su, ma non abbiamo intenzione di dire addio. Anzi, molte volte, scherzando con lui, mi ha detto che ha il desiderio di giocare il mondiale del prossimo anno. Ovviamente, mi ha anche confidato che l'allontanamento della Nazionale lo ha un po' segnato, ma quel desiderio di scrivere ancora la storia non lo ha perso. Io non mi sento più in grado di poter dare una mano alla mia nazione". In conclusione, ha parlato anche di un possibile ritiro del suo compagno: "No, no, no, non glielo chiedo nemmeno io. So com'è e non gli chiedo nulla a riguardo. Solo il tempo lo dirà."

🚨 Luis Suárez: "He (Lionel Messi) has that desire to play the World Cup next year." Via @ovacionuy. pic.twitter.com/tgspot1cFe

— Roy Nemer (@RoyNemer) April 14, 2025