L’ex attaccante della nazionale palestinese, 41 anni, è morto mentre attendeva aiuti umanitari: un simbolo del calcio in Palestina

Danilo Loda 7 agosto - 12:47

Mercoledì 6 agosto, la Federazione calcistica palestinese ha annunciato con profondo dolore la scomparsa di Suleiman Al-Obeid. Conosciuto come il “Pelé Palestinese”, l’ex attaccante è stato ucciso nel sud della Striscia di Gaza. Secondo quanto comunicato dalla Federazione Palestinese, Suleiman Al-Obeid si trovava in attesa con migliaia di altri palestinesi di aiuti umanitari quando è stato colpito da militari israeliani che hanno sparato sulla folla. Aveva 41 anni e lascia una moglie e cinque figli, ma anche un’eredità sportiva che va oltre le fredde statistiche.

Il Pelé Palestinese: una carriera brillante tra Gaza e Cisgiordania — Suleiman Al-Obeid, originario di Gaza City, ha iniziato la sua carriera con la maglia del Services Beach Club. Successivamente si è trasferito in Cisgiordania, dove ha giocato per l’Al-Amari Youth Center, club con cui ha vinto il campionato palestinese. Nelle stagioni 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 ha raggiunto il suo apice in carriera. Infatti è stato capocannoniere del torneo nazionale mettendo a segno rispettivamente 17, 15 e 12 gol. In carriera ha segnato oltre 100 gol, tra cui una celebre rovesciata contro lo Yemen nel 2010, rimasta nella memoria dei tifosi. L'ultima gara ufficiale giocata risale al 2023.

Con la maglia della nazionale ha disputato 24 partite ufficiali, mettendo a segno 2 gol ma diventando, soprattutto, un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Una lunga lista di vittime nello sport — La Federcalcio palestinese ha ricordato nel suo comunicato che Suleiman Al-Obeid è la 662ª vittima tra gli sportivi palestinesi dall’inizio del conflitto, il 7 ottobre 2023. Di queste, 321 erano legate al mondo del calcio, tra cui giocatori, allenatori, dirigenti e osservatori. Oltre a lui, anche altri ex nazionali palestinesi come Mouyin Al-Maghribi e Mohammed Barakat hanno perso la vita nei bombardamenti.