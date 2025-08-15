Supercoppa di Germania, la storia della competizione e l’albo d’oro

Supercoppa di Germania, storia ed albo d'oro

In passato, sono state giocate tre edizioni della competizione, precisamente nel 1940, nel 1976 e 1982, ma non sono mai state considerate ufficiali. Soltanto nel 1987 la DFB, che sarebbe la Federazione Calcistica Tedesca, ha deciso di rendere ufficiale il torneo. Nel 1997, la ben più articolata Coppa di Lega della Germania ha preso il porto della Supercoppa. Sedici anni fa, quindi nel 2009, si è deciso di annullare la Coppa di Lega e, a seguito della riunione annuale che si tiene a Francoforte, la Federazione calcistica della Germania ha voluto ripristinare ufficialmente la Supercoppa. Come detto sopra, da quest'anno la competizione ha un nuovo nome: Franz Beckenbauer Supercup. Ciò è un omaggio al leggendario difensore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, che nella sua carriera agonistica ha vinto diversi titoli, tra cui Coppe dei Campioni, il Mondiale del '74 e due Palloni d'Oro.