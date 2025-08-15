Alle ore 20:30 di domani sera, presso la MHP Arena, lo Stoccarda ed il Bayern Monaco si contenderanno la 26esima edizione della Supercoppa di Germania. I due club, quindi, avranno la possibilità di portarsi a casa il primo trofeo della loro stagione. In attesa della partita di domani, ecco la storia della competizione, che da quest'anno assume il nome di Franz Beckenbauer Supercup.
I vincitori
Supercoppa di Germania, la storia della competizione e l’albo d’oro
Supercoppa di Germania, storia ed albo d'oro—
In passato, sono state giocate tre edizioni della competizione, precisamente nel 1940, nel 1976 e 1982, ma non sono mai state considerate ufficiali. Soltanto nel 1987 la DFB, che sarebbe la Federazione Calcistica Tedesca, ha deciso di rendere ufficiale il torneo. Nel 1997, la ben più articolata Coppa di Lega della Germania ha preso il porto della Supercoppa. Sedici anni fa, quindi nel 2009, si è deciso di annullare la Coppa di Lega e, a seguito della riunione annuale che si tiene a Francoforte, la Federazione calcistica della Germania ha voluto ripristinare ufficialmente la Supercoppa. Come detto sopra, da quest'anno la competizione ha un nuovo nome: Franz Beckenbauer Supercup. Ciò è un omaggio al leggendario difensore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, che nella sua carriera agonistica ha vinto diversi titoli, tra cui Coppe dei Campioni, il Mondiale del '74 e due Palloni d'Oro.
La partita di domani sera sarà la 26esima edizione della Supercoppa tedesca e si sfideranno Bayern Monaco, detentore della Bundesliga, e Stoccarda, che ha vinto l'ultima DFB-Pokal, cioè la Coppa nazionale. Per gli Svevi si tratta della seconda partecipazione di fila al torneo: lo scorso anno ha giocato la finale e ha perso contro il Bayer Leverkusen. Le Aspirine, quindi, detengono il titolo di vincitore della Supercoppa.
Il Bayern ha vinto 10 volte la competizione, seguito dal Borussia Dortmund con 6 e dal Werder Brema, fermo a 3 vittorie dal 1994. Oltre alle Aspirine, anche altre squadre hanno portato a casa la Supercoppa solo una volta: Kaiserslautern nel 1991; Stoccarda nel '92; Schalke 04, vincitore nel 2011; Wolfsburg nel 2015; Lipsia, che ha vinto due anni fa. Il Bayern è anche il club con più finali perse, ben 7.
© RIPRODUZIONE RISERVATA