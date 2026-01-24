Il Barcellona e il Real Madrid si affrontano questa sera nella finale di Supercoppa spagnola femminile. È il secondo Clásico consecutivo per un titolo. Le blaugrana partono ancora una volta da favorite.

Danilo Loda 24 gennaio - 11:34

La Supercoppa spagnola femminile parla sempre più il linguaggio del Clásico. Questa sera, alle ore 19:00, Barcelona e Real Madrid scendono in campo per conquistare il primo trofeo della stagione. È la seconda finale consecutiva tra le due squadre, un segnale chiaro di come la competizione abbia trovato una rivalità centrale.

Per il Barça si tratta della settima finale di Supercoppa. Le blaugrana hanno già conquistato cinque titoli e puntano con decisione al sesto. Il Real Madrid, invece, cerca una vittoria che avrebbe un valore simbolico enorme, oltre che sportivo.

Supercoppa spagnola femminile: i numeri raccontano una supremazia netta — Secondo il Mundo Deportivo, Il Barcellona arriva alla finale con i favori del pronostico. I precedenti spiegano bene il motivo. Nei 22 precedenti ufficiali disputati finora, il Barça ha segnato 86 gol contro gli 11 del Real Madrid. Le madrilene hanno evitato la sconfitta una sola volta, nel marzo dello scorso anno, in una partita segnata da un grave errore arbitrale che ha fatto discutere a lungo.

Il divario resta evidente anche analizzando qualità di gioco, profondità della rosa ed esperienza nelle grandi finali. Il Real Madrid continua a crescere, ma il campo ha sempre confermato la superiorità blaugrana.

Dopo la semifinale, il Barça chiede solo calcio — Il Barcellona vuole dimenticare le polemiche della semifinale contro l’Athletic Club, una gara condizionata da decisioni arbitrali contestate. La squadra di Pere Romeu chiede una finale pulita, decisa dal talento e non dagli episodi. La direzione dell’incontro spetterà a Eugenia Gil Soriano, una delle arbitre più apprezzate del calcio spagnolo. Il Barça spera che la notizia migliore della serata resti proprio l’assenza di notizie sull’arbitraggio.

Le blaugrana affrontano la finale senza Aitana Bonmatí, fuori per un infortunio di lunga durata, e senza Kika, assente per squalifica. Nonostante ciò, il Barcellona presenta un undici di assoluto livello.

Cata Coll partirà titolare in porta. La linea difensiva vedrà Ona Batlle, protagonista in semifinale, insieme a Paredes, Mapi León e Brugts. A centrocampo agiranno Patri, Alexia e Vicky, chiamata a raccogliere l’eredità di Aitana. In attacco, il Barça punterà sul tridente formato da Graham, Pajor e Pina, sempre particolarmente ispirata nelle sfide contro il Real Madrid.

Un trofeo che vale un messaggio — Il Barcellona vuole iniziare la stagione con un titolo e ribadire il proprio dominio nel calcio femminile spagnolo. La Supercoppa rappresenta un obiettivo concreto e un messaggio diretto alle rivali: il Barça resta la squadra da battere.

Il Real Madrid proverà a cambiare la storia, ma dovrà farlo contro una squadra abituata a vincere e a dominare le grandi occasioni. Questa sera il Clásico assegna un trofeo, ma soprattutto potrebbe misurare ancora una volta la distanza tra i due club al livello femminile.