Taremi bloccato in Iran, salta la partenza per il ritiro dell’Inter

L'attaccante non può raggiungere i nerazzurri in USA: la guerra in Medio Oriente blocca i voli civili e lo spazio aereo. Il club cerca soluzioni, ma la sicurezza ha la priorità

Silvia Cannas Simontacchi 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 13:29)

Nel pieno della preparazione al Mondiale per Club, l’Inter si trova a fare i conti con un imprevisto delicato: Mehdi Taremi è rimasto bloccato in Iran e non ha potuto raggiungere il ritiro nerazzurro in California. L’attaccante si era regolarmente presentato all’aeroporto di Teheran, pronto a decollare verso gli Stati Uniti, ma è stato costretto a tornare indietro. Dopo l’attacco missilistico lanciato da Israele e la risposta del governo iraniano, infatti, le autorità hanno chiuso lo spazio aereo del Paese per motivi di sicurezza, cancellando ogni volo civile in partenza, incluso quello che avrebbe dovuto portare il nerazzurro negli USA.

Taremi bloccato in Iran: la situazione — L’Inter, venuta immediatamente a conoscenza della situazione, è rimasta in contatto diretto con il calciatore per monitorare l’evolversi degli eventi e provare a individuare una soluzione logistica alternativa che possa garantire l’arrivo dell’attaccante in tempo utile per gli impegni previsti. Tuttavia, il quadro resta complesso. Al momento non esistono rotte sicure disponibili per i voli civili in uscita dall’Iran. Per il club la priorità resta quella di garantire la sicurezza del proprio tesserato. In attesa di sviluppi sul fronte diplomatico e logistico, la presenza di Taremi in ritiro rimane in forte dubbio.

Inter, le alternative in attacco Nel frattempo, a UCLA si rivede un sorriso in casa nerazzurra: Lautaro Martínez ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Con Taremi bloccato e Valentin Carboni ancora in fase di recupero dopo un lungo stop, le alternative in attacco per mister Chivu si riducono a Sebastiano Esposito e alla “ThuLa” collaudata. Pio Esposito, alle prese con un infortunio muscolare, dovrebbe rientrare soltanto nella terza sfida, contro il River Plate.