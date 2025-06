Tebas mette in guardia il Barcellona: "Firmare non basta, bisogna registrare i giocatori rispettando il Fair Play Finanziario". Dubbi sulle risorse per Nico Williams, mentre elogia Lamine Yamal per la corsa al Pallone d’Oro

Silvia Cannas Simontacchi 17 giugno - 16:51

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha lanciato un monito al Barcellona riguardo al tesseramento di Joan Garcia, portiere dell’Espanyol, e alla possibile acquisizione di Nico Williams, attaccante dell’Athletic Bilbao. Durante una visita al nuovo campus Esade di Madrid, Tebas ha chiarito che firmare un contratto non equivale automaticamente a poter registrare il giocatore.

Le parole di Tebas: il monito al club catalano Nel dettaglio, la Liga ha confermato di aver ricevuto il pagamento della clausola rescissoria per Joan Garcia, segno che l’operazione è a buon punto. Tuttavia, Tebas ha voluto precisare: “Una cosa è far firmare il contratto a Joan Garcia, un’altra è registrarlo. Il Barcellona deve fare ancora qualcosa per poterlo registrare. Non si tratta di molto, ma ci sono passaggi da compiere, e loro sanno cosa bisogna fare. In ogni caso, non siamo ancora nel periodo delle registrazioni: vedremo”.

Nico Williams e il club blaugrana: la situazione Resta aperta anche la questione legata a Nico Williams, il cui trasferimento è stato accostato con insistenza al club blaugrana. Con una clausola da 62 milioni di euro, l’esterno classe 2002 è seguito anche da club di Premier League come Arsenal e Chelsea. Interpellato sulle reali possibilità economiche del Barcellona per portare a termine l’operazione, Tebas ha replicato: “Non lo so. Ogni giorno si parla di un nome diverso: prima Williams, poi un altro… Vediamo prima se riescono a registrare tutti quelli che dicono”.

Tebas: "Lamine Yamal merita il pallone d'oro" Infine, Tebas ha ricordato che il Barcellona non è ancora rientrato nel regime di Fair Play Finanziario 1:1, il che potrebbe complicare ulteriormente le manovre di mercato. Più ottimista, invece, il giudizio su Lamine Yamal: per il presidente della Liga, il giovane talento blaugrana merita il Pallone d’Oro, un riconoscimento che contribuirebbe a rafforzare l’immagine internazionale del campionato spagnolo.