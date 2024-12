Tebas, presidente de La Liga: “Gallardo è pronto per l’Europa. Boca o River? Ecco chi preferisco”

Presidente de La Liga, Javier Tebas ha recentemente visitato l'Argentina, terra in cui il calcio è sentitissimo e, dunque, il numero uno del calcio spagnolo non poteva esimersi dall'esprimere qualche parere sulle due squadre più celebri della nazione, il River Plate e il Boca Juniors. Tyc Sports ha raccolto le sue dichiarazioni in cui ha parlato degli allenatori dei due club, spiegando se sono pronti o no per il salto in Europa, e quale delle due squadre preferisce.