Juan Hernandez è un giovane trequartista del Barcellona. Il classe 2007 è cresciuto nel vivaio della squadra catalana, mettendosi in mostra soprattutto con l'U19. Le sue prestazioni parlano chiaro: lo spagnolo ha collezionato 30 presenze siglando 4 reti e fornendo 6 assist.

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Proprio nel suo momento migliore, però, è arrivata una pessima notizia: secondo quanto riferito anche da Fabrizio Romano, il giovane talento ha subito la rottura del legamento crociato.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 4 MARZO: Thierry Katsukunya dell'Aston Villa corre con la palla sotto la pressione di Juan Hernandez dell'FC Barcelona durante la partita degli ottavi di finale della UEFA Youth League tra Aston Villa e FC Barcelona al Villa Park il 4 marzo 2025 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

L'infortunio e le condizioni del giocatore

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Hernandez ha rimediato la rottura del crociato,e un percorso riabilitativo impegnativo.

La diagnosi rappresenta un duro colpo sia per il giocatore che per il Club, considerando che il Barcellona stava iniziando a puntare sempre più stabilmente sul giovane giocatore. L'infotunio subito richiede almeno 6 mesi di stop per recuperare al meglio. Ora tocca alla società supportare il giocatore, sperando un ritorno in campo che gli permetta di riprendere il percorso che aveva lasciato.

🚨⚠️ Barcelona talent Juan Hernández has suffered ACL injury, club tests confirm. pic.twitter.com/kuBDi16WKe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026

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Un momento di crescita interrotto

Lo stop arriva in un momento in cui Hernandez stava convincendo sempre di più lo staff del Barcellona., con una presenza costante e un impatto sempre più determinante nelle partite disputate.

Il grave infortunio interrompe quindi un percorso che sembrava portarlo stabilmente verso la prima squadra, proprio nel momento in cui le prospettive stavano diventando sempre più concrete. Ora per lui inizia una nuova fase di recupero lunga e complessa, con l'obiettivo di tornare più forte di prima e conquistare un posto stabile tra i più grandi.

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