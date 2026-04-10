L'analisi del derby attraverso storia, cultura, passione, supremazia cittadina e i giocatori che hanno segnato di più nel confronto tra le due squadre

Vincenzo Di Chio 10 aprile - 21:30

Il derby tra Barcellona e Espanyol è una delle sfide più sentite del calcio spagnolo, anche se spesso meno celebrata rispetto al più famoso Clasico. Eppure, a Barcellona questa partita rappresenta molto più di tre punti: è uno scontro di identità, storia e appartenenza. Questa rivalità nasce all'inizio del XX secolo e si sviluppa su basi sportive a culturali.

Il Barcellona rappresenta da sempre l'identità catalana e una dimensione internazionale, mentre l'Espanyol ha storicamente incarnato un legame diretto con lo stato spagnolo (proprio come suggerisce il nome della squadra). Oggi le due squadre vivono momenti diversi ne LaLiga: la squadra blaugrana continua a lottare per il primo posto, mentre i biancoazzurri si trovano in una posizione abbastanza tranquilla con un piccolo pensiero rivolto alla qualificazione in Conference League.

Le origini del Barcellona — Il Barcellona nasce nel 1899 grazie all'iniziativa di Joan Gamper, diventando molto rapidamente uno dei simboli della Catalogna. Nel corso degli anni, il Club si è affermato come una delle potenze mondiali del calcio. Non a caso il detto "Mes que un club" rappresente perfettamente la sua identità. Nel corso della sua storia i blaugrana sono diventati uno dei club più titolati al mondo:

28 campionati

32 Coppe del Re (detiene il record di trofei vinti)

16 Supercoppe di Spagna (anche qui record)

2 Coppa della Liga

5 Champions League.

Ma per vincere così tanto, servono anche giocatori di grande talento. Tra i calciatori che hanno vestito questa maglia ci sono autentiche leggende come Cruyff, Ronalidnho, Messi, Xavi, Iniesta e tanti tanti altri.

Le origini dell'Espanyol — L'Espanyol nasce nel 1900, fondato da studenti universitari catalani. A differenza del Barcellona, è uno dei pochi club dell'epoca composto esclusivamente da giocatori spagnoli, da qui deriva il nome "Espanyol". Pur non avendo la stessa valenza e importanza del club rivale, i periquitos vantano comunque una storia importante. Nel proprio palmares appaiono diversi trofei: 4 Coppe del Re e 11 Campionati di Catalogna (titoli vinti prima della creazione della Liga moderna)

Da sottolineare che la squadra è arrivata anche 2 volte in finale della Coppa Uefa: nel 1988 perse ai rigori contro il Bayern Leverkusen e nel 2007 perse ai rigori nel derby spagnolo contro il Siviglia. Tra i giocatori più iconici e amati della storia della squadra troviamo:

Tamudo: simbolo assoluto del club detenendo il record di gol segnati(140) e di presenze in campionato (389).

Zamora: considerato uno dei portieri più grandi di tutti i tempi, a cui è dedicato il premio per il miglior portiere della Liga.

Jarque: il "Capitano Eterno" divenne leader della difesa e capitano prima della sua tragica scomparsa nel 2009.

I derby più spettacolari della storia — Il derby della stracittadina ha regalato nel tempo sfide spettacolari e memorabili. Sebbene i blaugrana abbiano spesso dominato, l'Espanyol ha saputo rendere molte molte la vita difficile al Barcellona diverse volte. Tra le partite più intraprendeti troviamo:

Espanyol- Barcellona: 2-4 (14 Maggio 2023). I Blaugrana dominarono il primo tempo chiudendo sul 3-0. Al fischio finale, i giocatori blaugrana dovettero fuggire negli spogliatoi per un'invasione di campo dei tifosi biancoblù mentre festeggiavano il titolo. Decisivo in quella gara fu Robert Lewandowski.

Barcellona- Espanyol: 2-2 (9 Giugno 2007). Questo fu considerato uno dei derby più drammatici di sempre, questo pareggio costò virtualmente lo scudetto al Barcellona a favore del Real Madrid. Infatti questo scontro viene ricordato come il "Tamudazo". In questa gara segnò il primo gol con un clamoroso tocco di mano (simile a quello del suo connazionale Maradona). Quando il Barca sembrava aver vinto, Tamudo segnò il 2-2 al 90esimo minuto, ammutolendo il Camp Nou. Da qui la denominazione a questo derby, proprio grazie alla doppietta del giocatore dei biancoblù.

Espanyol- Barcellona:1-0 (17 gennaio 2018). Questa gara di andata dei quarti di finale di Coppa del Re interruppe un digiuno di vittorie dell'Espanyol nel derby che durava da 9 anni. Fu una partita di grande sofferenza per la squadra di casa, con Diego Lopez che parò un rigore a Lionel Messi. Il gol vittoria arrivò quasi allo scadere della partita, regalando una storica e gioiosa vittoria ai propri sostenitori.

Il dominio predominante del Barcellona — Il derby tra Barcellona ed Espanyol è stato giocato oltre 200 volte tra tutte le competizioni. Il bilancio vede il Barcellona nettamente in vantaggio. I catalani hanno vinto 129 partite, i pareggi sono stati 46, mentre le vittorie dei biancoblù sono state 44. Anche negli scontri più recenti la squadra di Flick hanno dominato nettamente lo scontro.

I numeri sono tutti a favore dei blaugrana, infatti anche i gol lo dimostrano. Sono oltre 400 le reti segnate dal Barcellona, mentre sono "solo" 250 quelli dell'Espanyol. Queste statistiche raccontano anche una rivalità mai banale:

Il dominio nasce anche dalla disparità di risorse. Mentre il club catalano è un brand globale che acquista stelle mondiali oltre che giovani fenomeni della cantera, l'Espanyol ha storicamente puntato sulle risorse interne per sopravvivere. Paradossalmente, molti talenti cresciuti nel vivaio dei biancoblù sono poi finiti agli accerrimi rivali, indebolendo i "Pericos" e rinforzando i balugrana.

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I bomber storici del derby tra Barcellona ed Espanyol — Sebbene il derby viene spesso deciso da giocate individuali, da determinati episodi e da innumerevoli altri fattori, quello che rende queste partite ancora più spettacolari sono le reti. E chi se non i bomber possono decidere queste gare? Andiamo ad analizzare i tre bomber più incisivi di questa fantastica rivalità.

Al primo posto troviamo il fenomeno Lionel Messi. Il primato dell'argentino resta imbattuto e lontanissimo per chiunque altro. Parlare delle caratteristiche di Messi significa descrivere quelo che molti considerano il miglior giocatore del mondo. Nonostante un fisico non imponente, ha riscritto le regole del gioco. La sua statura gli permette di cambiare direzione ad una velocità disarmante. Oltre ad essere un super assistman, Lionel è il miglior goleador di sempre nella storia del calcio blaugrana, perfetto nei calci piazzati. Un'ala destra che maturando è diventato un vero e proprio "falso nueve", uno spettacolo per gli occhi di noi tifosi. Per lui sono 25 i gol contro l'Espanyol.

Al secondo posto troviamo una leggenda storica dei blaugrana, Josep Escolà. Il "Professore" è stato uno degli attaccanti più eleganti e prolifici nella storia del Barcellona. Era noto per la sua grande classe tecnica e per come interpretava il gioco con intelligenza superlativa, da qui il soprannome. Possedeva un tiro eccezionale e un grande fiuto del gol, segnando quasi 250 gol con il Barca. Giocava quasi sempre da centravanti, ma era capace anche di giocare come seconda punta, sfruttando tutte le sue caratteristiche. Nonostante determinati problemi rimase una bandiera dei blaugrana per 15 anni. Per lui sono 14 i gol nel derby.

Medaglia di bronzo per Cesar Rodriguez, un'icona del Barcellona degli anni 40 e 50. El Pelucas (per via della sua calvizia) è stato il centravanti di riferimento dell'epoca, infatti prima dell'arrivo dell'alieno Messi,era il miglior marcatore di sempre del Club. Una dote fantastica dello spagnolo era la sua scelta di tempo straordinaria nonostante non fosse un gigante. Un rapace d'area, aveva sempre la capacità di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto; a differenza di molti centravanti di quel tempo, Cesar era molto tecnico. Sapeva saltare l'uomo e creare superiorità numerica, caratteristiche che hanno fatto innamorare i tifosi del Barca. Per lui sono 11 i gol in questa sfida.

I bomber nel derby per l'Espanyol — Nel corso della storia di questo accesissimo match, anche l'Espanyol ha avuto i suoi bomber capaci di lasciare il segno contro il Barcellona. Andiamo a vedere i protagonisti di questa gara:

Al primo posto troviamo Rafael Maranon: attaccante completo e punto di riferimento tra gli anni '70 e '80 grazie alla sua grande forza fisica e al senso del gol che lo ha sempre contraddistinto. Sono 9 i gol per lui in questa stracittadina.

Medaglia d'argento per Raul Tamudo: capitano storico e miglior marcatore del club, capace di esaltarsi nei momenti decisivi grazie alla sua intelligenza tattica e freddezza sotto porta. Per lui sono 7 i gol nel match.

Ultimo posto occupato da Javi Puado: attaccante moderno e rapido, trova negli inserimenti la sua arma migliore. L'attaccante è destinato a diventare sempre più centrale nel presente e futuro della squadra, infatti i gol sono già 5 per lui nello scontro.

Chi la spunterà tra Barcellona e Espanyol? — In vista del derby di sabato, il Barcellona parte sulla carta favorito, ma come spesso accade in queste sfide, il fattore emotivo può ribaltare ogni pronostico. L'Espanyol cercherà di affidarsi proprio ai suoi uomini più rappresentativi, con Puado pronto a caricarsi la squadra sulle spalle e magari anche a migliorare il suo bottino personale.

Il Barcellona si affiderà sicuramente ai suoi uomini migliori, uno su tutto Lamine Yamal. Dopo la spettacolare partita contro l'Atletico Madrid della scorsa giornata, il talento spagnolo è pronto ad essere decisivo anche in questo derby. Occhi puntati anche su Lewandoski e Rasfhord: i due sono reduci da un gol ciascuno dall'ultima partita contro i Colchoneros. Vedremo se saranno decisivi anche sabato.

Basterà un episodio, una giocata o una piccola distrazione per decidere una partita che, oltre i tre punti, vale la supremazia cittadina. Non ci resta che attendere che le due compagini diano spettacolo.