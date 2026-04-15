Vincenzo Italiano, la sua avventura al Bologna e le parole di Fabrizio Romano

Uno dei meriti meno celebrati a Vincenzo Italiano è la capacità di rivalutare i singoli. Sotto la sua guida, molti giocatori considerati a fine corsa o mediocri hanno vissuto le loro migliori stagioni. È un allenatore che lavora ossessivamente sui movimenti e sulla postura dei calciatori, migliorandone il rendimento individuale all'interno di un sistema collettivo oliato. Con il Bologna ha ottenuto 45 vittorie, 27 pareggi e 28 sconfitte con una media di 1,62 punti a partita, segnando 144 gol e subendone "solo" 119. La sua sfida futura sarà dimostrare di poter gestire rose di altissimo livello, dove il risultato conta più dell'estetica, trovando quell'equilibrio che è mancato nelle finali perse con la Fiorentina.