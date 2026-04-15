Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale dell'Europa League, Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YouTube che non è sicura la permanenza di Vincenzo Italiano sulla panchina del suo Bologna soprattutto qualora ci dovesse essere un ricambio tecnico sulle panchine di Serie A, soprattutto in ottica nazionale. Potrebbe concludersi quindi la sua avventura con i rossoblu dopo una serie di ottimi risultati, con il punto più alto raggiunto sollevando la Coppa Italia contro il Milan lo scorso maggio grazie alla rete di Ndoye.
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Fabrizio Romano su Vincenzo Italiano: “Sì al Bologna, ma con un asterisco”
Vincenzo Italiano, la sua avventura al Bologna e le parole di Fabrizio Romano—
Uno dei meriti meno celebrati a Vincenzo Italiano è la capacità di rivalutare i singoli. Sotto la sua guida, molti giocatori considerati a fine corsa o mediocri hanno vissuto le loro migliori stagioni. È un allenatore che lavora ossessivamente sui movimenti e sulla postura dei calciatori, migliorandone il rendimento individuale all'interno di un sistema collettivo oliato. Con il Bologna ha ottenuto 45 vittorie, 27 pareggi e 28 sconfitte con una media di 1,62 punti a partita, segnando 144 gol e subendone "solo" 119. La sua sfida futura sarà dimostrare di poter gestire rose di altissimo livello, dove il risultato conta più dell'estetica, trovando quell'equilibrio che è mancato nelle finali perse con la Fiorentina.
In un momento in cui molte big si preparano a cambiare guida tecnica, le parole di Romano accendono la luce su quello che potrebbe essere il primo, decisivo tassello di un effetto domino pronto a stravolgere i vertici del nostro campionato: "Occhio al suo futuro perché, nonostante dichiarazioni di continuità sulla panchina del Bologna, risulta essere molto apprezzato da diversi club importanti in Italia".
Continua poi parlando del fattore contratto col Bologna: "Italiano ha un contratto con i rossoblu che scade nel 2027, guadagna poco più di 3 milioni a stagione e ha rinnovato a maggio 2025. È un nome da tenere d'occhio qualora si inneschi un effetto domino sulle panchine, soprattutto in ottica nazionale".
Ha poi concluso sottolineando la possibilità che il tecnico possa cambiare squadra al termine della stagione: "Quindi Italiano al Bologna sì, ma con un asterisco".
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Mentre la stagione entra nella sua fase caldissima, il futuro delle panchine di Serie A inizia a delinearsi dietro le quinte del mercato con Vincenzo Italiano che potrebbe lasciare Bologna per fare il definitivo salto di qualità che si aspetta da tempo.
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