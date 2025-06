La squadra di Maresca si sta allenando al mattino, per evitare le grandi ondate di caldo che stanno colpendo la città

Federico Grimaldi 23 giugno - 16:06

Il Chelseavive ore di massima tensione a Filadelfia, dove un’ondata di caldo eccezionale ha paralizzato la città e complicato la marcia dei Blues al Mondiale per club. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per le temperature estreme, che sfiorano i 40 gradi e mettono a rischio la salute pubblica. In questo contesto rovente, la squadra di Enzo Maresca si prepara a una sfida cruciale contro l’Espérance Tunisi: un match da dentro o fuori, in cui il minimo errore può costare l’eliminazione. Tra allenamenti ridotti, condizionatori sempre accesi e una condizione fisica al limite, il Chelsea cerca di restare lucido e compatto, ma l’afa e l’umidità sono avversari in più, forse i più insidiosi.

Filadelfia brucia e il Chelsea soffre: rischio eliminazione e clima estremo alla vigilia della sfida con l’Espérance — Il Chelseasi trova a fronteggiare una doppia minaccia a Filadelfia: da un lato, la cruciale sfida contro l’Espérance Tunisi che vale l’accesso agli ottavi del Mondiale per club; dall’altro, un’ondata di caldo eccezionale che ha spinto le autorità locali a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Le temperature, che in questi giorni hanno sfiorato i 40 gradi, hanno già inciso sulla preparazione dei Blues, costretti ad allenarsi solo per un’ora al mattino, tra le 9 e le 10, per poi rifugiarsi in ambienti chiusi e climatizzati.

WROCLAW, POLONIA - MAGGIO 28: Enzo Maresca, allenatore del Chelsea. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Il match contro i tunisini si giocherà in serata al Lincoln Financial Field, ma con l’umidità in costante aumento e il termometro previsto sui 33 gradi, la situazione resta critica. "Giocare così è durissimo", ha dichiarato il tecnico Enzo Maresca dopo la gara col Flamengo, sottolineando la necessità di ruotare molti giocatori per evitare crolli fisici. Un pareggio o una vittoria basterebbero per il passaggio del turno, ma un passo falso significherebbe l’eliminazione immediata, un’ipotesi che metterebbe in discussione le ambizioni stagionali del club londinese.