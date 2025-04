Tevez sogna in grande: “Alla mia partita d’addio voglio Messi e Cristiano”

Carlos Tevez sta preparando il suo addio al calcio e, da vero fuoriclasse dal cuore grande e dalla carriera leggendaria, sogna un saluto indimenticabile. L’ex attaccante argentino ha dichiarato di voler riunire sullo stesso campo due dei più grandi di sempre: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Un desiderio ambizioso, quasi romantico, che punta a trasformare la sua ultima partita in un evento storico, simbolo di una generazione dorata del calcio. Tevez, che ha condiviso spogliatoi e sfide epiche con entrambi, immagina una festa del pallone, un momento di celebrazione più che di competizione. Ora resta solo da vedere se i due giganti del calcio mondiale risponderanno alla chiamata di "Carlitos". Per convincere Messi , ex compagno di mille battaglie in nazionale, potrebbe bastare una semplice telefonata.

Con Cristiano Ronaldo, invece, l’impresa potrebbe richiedere qualcosa in più. Ma Tevez non si tira indietro: "Andrò a prenderlo io stesso", ha detto con un sorriso, lasciando trasparire l’affetto e il rispetto che ancora lo lega al fuoriclasse portoghese, con cui ha condiviso trionfi ai tempi del Manchester United. L’evento, che potrebbe vedere in campo anche altre leggende come Riquelme o Rooney, si preannuncia come molto più di un semplice addio a Tevez: sarà un tributo sentito a un’epoca irripetibile del calcio. E quale teatro migliore della Bombonera, con la sua anima vibrante e la sua storia, per ospitare una serata destinata a restare nel cuore dei tifosi?