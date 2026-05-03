Mancava solo l'aritmetica, ed è arrivata grazie alla vittoria di misura per 1-0 sull'Alcarve. Il Porto si è laureato campione di Portogallo per la 31esima volta nella sua storia, e Thiago Silva ha voluto celebrare la vittoria con un messaggio d'amore sui suoi canali social.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 16 APRILE: Thiago Silva del FC Porto si riscalda prima della partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra Nottingham Forest e FC Porto al City Ground il 16 aprile 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

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Thigo Silva-Porto, certi amori fanno giri immensi

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. Il calciatore brasiliano infatti, dopo essersi messo in mostra nella sua terra natia, è approdato inproprio grazie al club lusitano. I portoghesi sono stati i primi a credere in lui. Nonostante ciò, per colpa di alcuni infortuni e di un problema respiratorio, il difensore centrale non ha mai avuto modo di mettersi in mostra con la prima squadra, ed è stato aggregato alla squadra B prima di partire in direzioneMa Thiago Silva sentiva di avere una sorta di "debito" con la squadra che per prima ha visto in lui cosa poteva diventare, e ha deciso di tornare per prendersi quel posto in mezzo alla difesa del. Il calciatore ex Milan , arrivato in portogallo a Gennaio, nonostante le non troppe presenze, ha contribuito alla vittoria del titolo della liga portoghese del suo Porto.

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Il messaggio d'amore

Grazie al club, ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e, ovviamente, ai tifosi del Porto, per i quali facciamo tutto e che sono il cuore del club.

Godetevi questi momenti con noi. Forza, FC Porto

!".

Il brasiliano ha voluto celebrare la vittoria con un messaggio d'amore pubblicato su. "Tornare in questo club storico per la seconda volta è stato già di per sé molto speciale. Ma". Nel messaggio, l'ex difensore delha voluto anche esprimere la sua gratitudine verso tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo percorso. "

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