Thiago Silva e il Porto ce l'hanno fatta. Arrivato in Europa proprio grazie ai portoghesi, Il difensore ha aiutato il Porto nella conquista del 31 titolo nazionale.
L'incredibile festa del Porto campione: la squadra accolta da migliaia di tifosi
Mancava solo l'aritmetica, ed è arrivata grazie alla vittoria di misura per 1-0 sull'Alcarve. Il Porto si è laureato campione di Portogallo per la 31esima volta nella sua storia, e Thiago Silva ha voluto celebrare la vittoria con un messaggio d'amore sui suoi canali social.
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Thigo Silva-Porto, certi amori fanno giri immensiLa storia d'amore tra Thiago Silva e il Porto aveva bisogno di un momento così. Il calciatore brasiliano infatti, dopo essersi messo in mostra nella sua terra natia, è approdato in Europa proprio grazie al club lusitano. I portoghesi sono stati i primi a credere in lui. Nonostante ciò, per colpa di alcuni infortuni e di un problema respiratorio, il difensore centrale non ha mai avuto modo di mettersi in mostra con la prima squadra, ed è stato aggregato alla squadra B prima di partire in direzione Mosca.
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Il messaggio d'amoreIl brasiliano ha voluto celebrare la vittoria con un messaggio d'amore pubblicato su Instagram. "Tornare in questo club storico per la seconda volta è stato già di per sé molto speciale. Ma aiutare questa squadra a vincere il suo trentunesimo titolo significa più di quanto io possa esprimere a parole". Nel messaggio, l'ex difensore del Paris Saint Germain ha voluto anche esprimere la sua gratitudine verso tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo percorso. "Grazie al club, ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e, ovviamente, ai tifosi del Porto, per i quali facciamo tutto e che sono il cuore del club. Godetevi questi momenti con noi. Forza, FC Porto!".
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