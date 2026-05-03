Al termine della sconfitta contro il Sassuolo, il difensore centrale del Milan Matteo Gabbia ha parlato in conferenza stampa. I rossoneri allenati da Massimiliano Allegri, infatti, hanno giocato contro i neroverdi in occasione del turno numero 35 della Serie A. Presso il Mapei Stadium, il Diavolo ha perso 2-0 a causa dei gol segnati da Domenico Berardi ed Armand Laurienté. Dopo l'incontro, il sopracitato difensore italiano ha commentato, in conferenza stampa, la gara persa contro la squadra allenata da Fabio Grosso.

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Reggio Emilia, Italia - 3 maggio 2026: Matteo Gabbia del Milan reagisce alla fine della partita di Serie A tra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Gabbia dopo Sassuolo-Milan: "I momenti difficili si superano insieme. Abbiamo meritato i fischi"

Durante la conferenza stampa dopo la sconfitta contro i neroverdi, Gabbia ha parlato deldel Milan. Le sue: "Questi momenti vanno superati insieme, come un gruppo vero anche quando in alcune partite abbiamo sofferto. Per fare ciò, dobbiamo restare uniti e capire l'importanza dell'obiettivo da raggiungere. Ora rimbocchiamoci le maniche e diamo il 100% per questa maglia". Sulla, invece, ha dichiarato: "È stata una partita negativa in cui non siamo riusciti a fare le cose nel modo giusto. Dovevamo fare meglio ed ora dobbiamo restare uniti e compatti. Contro la Juventus, anche nei momenti di difficoltà, abbiamo giocato da vera squadra".

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Successivamente, il numero 46 del Milan ha parlato dei tifosi presenti allo stadio e dei fischi: "Siamo andati sotto la curva e ci hanno fischiato. Penso sia normale quando indossi una maglia così importante ma fai una partita del genere. Abbiamo meritato di essere fischiati". In conclusione, Gabbia ha parlato del momento che gli attaccanti stanno vivendo, visto che un loro gol manca da due mesi: "Quando si prendono 2 gol è colpa dei difensori. La forza di una squadra sta nel gruppo. Dobbiamo fare meglio in modo tale da far segnare gli attaccanti, anche se le soluzioni per fare gol non sono mancate. Ora serve lucidità e lavorare al meglio durante la settimana".

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