Nelle ultime ore, la squadra dell'Emilia Romagna ha affrontato i ragazzi allenati da Massimiliano Allegri per la 35esima giornata di Serie A

Jacopo del Monaco
US Sassuolo Calcio v Torino FC - Serie A

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Sassuolo-Milan, le parole di Grosso

Tra gli incontri disputati nella giornata odierna figura anche quello tra il Sassuolo di Fabio Grosso ed il Milan di Massimiliano Allegri. I due club, infatti, si sono affrontati in occasione del turno numero 35 della Serie A. Presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, i padroni di casa hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Domenico Berardi ed Armand Laurienté. Con questa vittoria contro una squadra che ha come obiettivo la Champions League, i neroverdi salgono a quota 49 punti ed agganciano il Bologna. Dopo l'incontro, ha avuto luogo la conferenza stampa dei due tecnici e, di seguito, ci sono le parole di Grosso.

US Sassuolo Calcio v FC Internazionale - Serie A

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