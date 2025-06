Thomas Müller al Los Angeles FC? Parla il tecnico: “È perfetto per noi”

Con la Nazionale Tedesca , Müller ha vinto il Mondiale in Brasile nel 2014 . Ad oggi, il calciatore tedesco ha segnato 250 reti in 753 partite con la maglia dei Roten. Il Mondiale per Club in corso, in cui ha segnato una doppietta nella partita vinta 10-0 contro i neozelandesi dell' Auckland City , sarà l'ultima competizione di Müller col Bayern. Al termine di questa, il classe 1989 deciderà cosa fare del suo futuro. Diverse squadre, intanto, vorrebbero metterlo sotto contratto a parametro zero.

Los Angeles FC, Cherundolo: "Müller porterebbe esperienza e mentalità"

In MLS, il Cincinnati sembra interessato al giocatore tedesco ed ora c'è anche il Los Angeles FC che l'ha messo nel mirino. Cherundolo, tecnico dei Black and Gold, in un'intervista per il quotidiano tedesco BILD ha parlato proprio di Müller: "Thomas è perfetto per noi con la sua personalità, esperienza, classe e mentalità. Chiunque pensi che Los Angeles sia solo una cosa temporanea e una questione di spettacolo si sbaglia di grosso. Vogliamo vincere titoli. E Müller sa come farlo. Lui capisce il gioco come nessun altro. Questa posizione dietro la punta gli si addice, e funzionerebbe anche per noi, e ci aiuterebbe molto. Ma ne parleremo quando sarà il momento".