Il Tottenham non sta affatto vivendo l'inizio di stagione che tutti si aspettavano. Dopo un mercato faraonico durante il quale hanno speso centinaia di milioni per comprare diversi giocatori tra cui Sandro Tonali, infatti, il club londinese ha ottenuto soltanto una vittoria in otto match stagionali. Il club della capitale inglese ha vinto soltanto 5-1 contro il Charlton in occasione del secondo turno della Carabao Cup dalla quale, però, è uscito nel turno seguente per mano del Liverpool, che ha battuto 3-1 gli Spurs.

In Premier League, invece, la situazione è tragica visto che il club occupa l'ultimo posto con soli tre punti ottenuti grazie ad altrettanti pareggi. Di conseguenza, il numero delle vittorie in campionato è ancora fermo a zero. Oltre ai risultati in campo c'è anche la rivalità interna tra l'allenatore Roberto De Zerbi e l'attaccante Richarlison che sta andando avanti da quasi due mesi.

Tottenham, è ancora Richarlison contro De Zerbi

Ilgli Spurs hanno giocato e persoin casa delin occasione della prima giornata della Premier League 2026/2027. In quell'incontro, Richarlison ha giocato la sua ultima partita con la maglia del club del Nord di Londra. Infatti, pochi giorni dopo, De Zerbi ha scelto di non farlo entrare in campo contro il Charlton in Carabao Cup. Successivamente, l'ex allenatore delha preso la decisione di mettereil calciatore brasiliano. Negli ultimi giorni di mercato, l'attaccante poteva tornare all'ma non è stato trovato un accordo tra le parti. Di conseguenza, il 29enne è rimasto a Londra dove, però, non si sta allenando con la Prima Squadra. Nel corso di questi primi mesi dell'annata in corso, tra il brasiliano ed il tecnico italiano è nata una rivalità.

Cheltenham, Inghilterra - 13 ottobre 2026: Richarlison del Tottenham U21 durante la partita di Jersey Mike's Trophy tra Cheltenham Town e Tottenham U21 allo Stadio The EV Charger Points. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Martedì 13 ottobre, Richarlison è tornato in campo con la squadra Under 21 del Tottenham in occasione del match dell'EFL Trophy contro il Cheltenham. La giovane squadra degli Spurs ha vinto ai calci di rigore ed il brasiliano ha segnato sia durante i tempi regolamentari che nel corso della lotteria dagli undici metri. Negli ultimi giorni l'ex tecnico ad interim dell'Everton Duncan Ferguson, parlando ad Overlap Daily, ha parlato della situazione tra De Zerbi e Richarlison.

Le sue parole: "Non so cos'abbia fatto l'allenatore degli Spurs, non so se ci sia stata una grossa lite, ma conoscendo il giocatore forse si. Per me doveva farlo rientrare ed incoraggiare. Per me Richarlison è un buon giocatore e mi è piaciuto lavorare con lui. Non si può escludere un giocatore così a meno che non sia un omicida: gli ha dato un pugno in faccia o in allenamento c'è stata una rissa". L'attaccante, su Instagram, ha deciso di condividere le dichiarazioni di Ferguson ringraziandolo e dandogli ragione.