L'italiano è stato annunciato dal Tottenham in qualità di nuova guida tecnica. L'ex allenatore del Marsiglia si dice orgoglioso e fiero di questa nuova avventura, convinto della qualità dei suoi giocatori

Francesco Lovino Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 09:51)

Roberto De Zerbi crede nel suo nuovo progetto. Il Tottenham ha bisogno di ritrovarsi e l'ex Marsiglia sa cosa serva alla sua squadra per tornare a splendere nel calcio inglese. Tutto passa dalla più imminente e necessaria salvezza, obiettivo ancora alla portata, ma complicatosi moltissimo nelle ultime giornate. Sotto la gestione Tudor sono arrivati solo risultati amari che hanno aggravato una situazione di classifica già disastrosa. Ora, tutto o quasi è nelle mani di De Zerbi, pronto a lavorare sulla testa dei suoi ragazzi.

De Zerbi carico per il Tottenham: "È una grande sfida" Roberto De Zerbi si è detto felice ai canali ufficiali del club: "Sono molto felice e molto orgoglioso di essere qui. Considero il Tottenham uno dei club più importanti al mondo, quindi sono molto felice. Ho una grande responsabilità, è una grande sfida e non vedo l'ora di iniziare, lavorare con i giocatori e vincere qualche partita." Le difficoltà del momento paiono evidenti, ma il tecnico italiano sente di poter riuscire a ribaltare le criticità attuali: "Ho visto molte partite, soprattutto nell'ultimo periodo. Conosco molto bene i giocatori. Amo il calcio, quindi guardo molte, molte partite ogni settimana. So tutto. So che è un momento difficile per il Tottenham, so benissimo che è un momento difficile."

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Proseguendo: "Penso che abbiamo le qualità giuste per uscire da questo momento. Credo nei giocatori. Penso che dobbiamo ricordare chi siamo e chi sono i giocatori, perché abbiamo giocatori molto grandi e dobbiamo lavorare sulla loro fiducia e sulle loro qualità. Devono mostrare chi sono e a cosa sono abituati a giocare."

Nessun dubbio sul futuro — De Zerbi è intenzionato a restare al Tottenham a prescindere da come possa evolvere la situazione sul campo: "Resterò allenatore del Tottenham anche l'anno prossimo, in ogni caso". Nulla, per il momento, lo intimorisce: "Ho firmato per cinque anni perché per me è una grande sfida, forse la più importante della mia carriera".

Infine, ecco un passaggio sulla presunta difesa nei confronti di Mason Greenwood quando allenava il Marsiglia. Il francese fu accusato di stupro e violenze domestiche dalla sua ex compagna. "Non ho mai voluto minimizzare la questione della violenza sulle donne o in generale la violenza. Nella mia vita mi sono speso per i più deboli, mi sono sempre battuto per stare dalla parte dei più fragili. Chi mi conosce bene sa che non sono una persona che scende a compromessi per vincere una partita in più".