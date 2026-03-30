Prima Postecoglu, poi Frank e poi ancora Tudor. Il prossimo sarà il quarto allenatore che si succederà sulla panchina degli Spurs nel lunghissimo periodo di stop per lo svedese.

Mattia Celio Redattore 30 marzo - 17:18

Può sembrare strano eppure la situazione è proprio così: Dejan Kulusevski non ha ancora esordito in questa stagione. Il centrocampista del Tottenham è sceso in campo l'ultima volta l'11 maggio del 2025, ovvero nella sconfitta contro il Crystal Palace, prima di procurarsi un infortunio al ginocchio che da quel momento lo tiene lontano dall'erba dell'Hotspurs Stadium. A destare ancora più scalpore, però, è il fatto che dall'ultima sua presenza in casa Spurs si sono succeduti ben quattro allenatori.

Tottenham, mistero Dejan Kulusevski: lo svedese è fuori da un anno... da 4 allenatori fa — Dejan Kulusevskista vivendo un vero calvario che forse finalmente è vicino alla sua fine. Tuttavia, non si può certo non pensare al fatto che il centrocampista del Tottenhamnon giochi da quasi un anno, ovvero dal maggio dell'anno scorso. L'ex Parma e Juventus sta facendo i conti con un infortunio al ginocchio che da quasi 12 mesi non gli dà pace tanto che i medici sono stati costretti a sottoporlo a ben due interventi.

L'ultima volta che il classe 2000 ha calcato il terreno di gioco sulla panchina degli Spurs sedeva Ange Postecoglou che, dopo la sfida contro il Crystal Palace, non si era detto preoccupato per le condizioni dello svedese. La vicenda gli ha dato torto. Ultimamente il 25 enne è stato inquadrato zoppicante durante il ritiro con la sua Svezia, impegnata domani sera nella finale playoff per il Mondiale contro la Polonia. Sulle sue condizioni ha dichiarato: "Zoppico perché due settimane fa ho subito un piccolo intervento al ginocchio. Ora sto benissimo".

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Parole molto confortanti che lasciano presagire un suo ritorno in campo prima della fine della stagione, soprattutto ora che il Tottenham è seriamente e clamorosamente impegnato nella lotta salvezza. Durante la sua assenza, inoltre, gli Spurs hanno visto succedersi ben tre allenatori. Dopo l'esonero di Postecoglu, sulla panchina è arrivato Thomas Frank. Il suo andamento non è stato brillante tanto che lo scorso 11 febbraio è stato sollevato dall'incarico dopo il KO casalingo contro il Newcastle e con gli Spurs al 15° posto.

Al suo posto è arrivato Igor Tudor, reduce dall'esonero dalla Juventus. Dopo Torino, anche Londra non ha portato fortuna all'allenatore croato. Tra campionato e coppe, l'ex Lazio ha totalizzato appena 7 panchine ottenendo solo 1 vittoria, 1 pareggio e ben 5 sconfitte facendo precipitare i londinesi al 17° posto a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione. Il prossimo allenatore sarà dunque il quarto nel giro di un anno. Dall'infortunio di Kulusevski, dunque, in casa Spurs è successo il finimondo.