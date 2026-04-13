De Zerbi non potrà più contare sul suo jolly difensivo. E ora anche Scaloni inizia a tremare

Federico Grimaldi 13 aprile - 17:24

Non c'è pace in casa Tottenham. Gli Spurs sono ad un passo dalla retrocessione: si ritrovano a 30 punti e in terz'ultima posizione. Tutto questo a 6 giornate del termine. La situazione è tragica. Ne è consapevole De Zerbi: il tecnico ha deciso comunque di prendere le redini della squadra, anche in un'eventuale caduta in Championship. La scossa contro il Sunderland non è arrivata: ennesima sconfitta, aggiuntasi ad una prestazione al di sotto delle aspettative. Ma a rendere il quadro ancora più critico, ci ha pensato uno dei migliori della stagione: il cuti Romero. Il difensore argentino, uscito in lacrime durante il match, ha subito un infortunio che lo terrà fuori per 5 settimane: salterà dunque il finale di stagione ed è a rischio anche il Mondiale.

Romero ko: il Tottenham è in una valle di lacrime — Lacrime, sì. Come quelle di Romero dopo il duro scontro contro Brobbey: l'argentino ha lasciato il campo col dolore di chi soffre due volte; uno in ambito sportivo, l'altro sul lato fisico. L'ex Atalanta è uno dei simboli del Tottenham: è stato forse uno dei pochi a salvarsi in questa stagione drammatica. De Zerbi, appena arrivato, pensava di poter fare affidamento su di lui: la leadership di Romero è indispensabile per uscire dalla zona retrocessione. Ma ecco qua, che dopo la sconfitta col Sunderland, arriva l'ulteriore beffa: la rottura dei legamenti del difensore. Fortunatamente, non servirà l'operazione.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Al Mondiale conta di esserci. Ma la sua stagione in Premier, finisce qui: Romero non potrà più lottare per la squadra e per i propri tifosi. Si tratta di una perdita importante per il Tottenham e per De Zerbi stesso. Ora il tecnico italiano dovrà rimescolare le carte e trovare il jolly adatto per uscire dall'inferno. Se ci riuscirà o meno, lo dirà il tempo. Intanto, una cosa è sicura: la salvezza non dipenderà più dalla qualità e dall'estro difensivo di Romero. Le sue lacrime, quelle dopo l'infortunio, non sono solo dell'argentino: ma di tutto il Tottenham.