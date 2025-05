Tottenham, Postecoglou e la vittoria del secondo anno. Porterà bene?

Vince sempre al suo secondo anno, parola di Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham. Sarà così anche in occasione della finale di Europa League contro il Manchester United? Nel frattempo ripercorriamo i suoi trofei

Federico Iezzi Collaboratore 20 maggio 2025 (modifica il 20 maggio 2025 | 18:14)

“Ho vinto sempre nel mio secondo anno. E non dico qualcosa se non ci credo”. Si espresse con queste parole Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, per scacciare le critiche dopo la sconfitta nel derby contro l'Arsenal a settembre. Queste parole, in quella che è stata la peggior stagione degli Spurs in Premier, gli sono state rinfacciate spesso da giornalisti e tifosi. Eppure l'allenatore australiano ha vinto spesso, su varie panchine, alla sua seconda stagione. E ci sta andando vicino anche questo anno: se vincesse la finale di Europa League, domani sera contro il Manchester United, potrebbe nuovamente affermare che vince sempre al secondo anno e zittire molte critiche. Una vittoria salverebbe la stagione del Tottenham e probabilmente anche la panchina del suo allenatore. Ma quali sono i trofei e le annate in cui Postecoglou ha trionfato durante il suo secondo anno? Ecco la lista.

Postecoglou vincente al secondo anno, dal South Melbourne alla Grecia — Il primo incarico da allenatore, per il 59enne di origine greca, fu quello sulla panchina del South Melbourne. Siamo nel 1996 e la squadra militava nell'Australian National Soccer League che ha preceduto l'attuale A-League. E qui, effettivamente, vinse al suo secondo anno e non solo: due campionati consecutivi nelle stagione 1997-1998 e 1998-1999. Dopo questa esperienza Postecoglou passò ad allenare le giovanili della Nazionale Australiana. Per sette anni allenò l'Under-17 e l'Under-20 trionfando anche qui al secondo anno: nel 2001 vinse con tutte e due le squadre il Campionato dell'Oceania. Si ripetè nel 2002, 2003 e nel 2005. Terminato il suo impegno nelle giovanili andò, per nove mesi, al Panachaiki in Grecia per poi far ritorno nella terra dei canguri per allenare il Brisbane Roar.

Il Brisbane Roar — Con la squadra di Brisbane il tecnico si dimostrò nuovamente vincente. E per di più, a partire dalla seconda stagione. Due i campionati vinti: uno nella stagione 2010-2011 e il secondo l'anno successivo. Dopo questi due anni vincenti Postecoglou rimase 18 mesi al Melbourne Victory, dove non vinse nulla, per poi accettare la chiamata della Nazionale maggiore dell'Australia.

Ange Postecoglou dopo la vittoria del titolo con il Brisbane Roar. (Foto di Chris Hyde/Getty Images)

La nazionale australiana — Durante la sua carriera da giocatore Postecoglou, che era un difensore, giocò anche con la maglia della Nazionale Australiana. Poi, nel 2013, ne divenne l'allenatore. Nel suo primo vero impegno, il Mondiale del 2014, l'Australia si qualificò ultima in un girone molto difficile nel quale c'erano il Cile, la Spagna e l'Olanda. Ma l'anno dopo, quindi il suo secondo impegno, era il turno dell'Australia di ospitare la Coppa d'Asia. E nel gennaio 2015 i Socceroos si aggiudicarono il titolo battendo, in una finale storica, la Corea del Sud di Son Henug-min che ora è il capitano del Tottenham.

La parentesi giapponese di Postecoglou — Dopo la vittoria con la Nazionale Postecoglou trascorse tre anni e mezzo in Giappone con lo Yokohama F. Marinos. Vi arrivò nel gennaio del 2018 e nel primo anno rischiò di vincere un trofeo, perdendo però 1-0 contro lo Shonan Bellmare in J. League Cup. Ma il successo non era così lontano: la sua squadra vinse la J1 League e divenne campione del Giappone, con sei punti di vantaggio sull'FC Tokyo. Perse invece la Supercoppa giapponese perdendo 3-2 ai rigori contro il Vissel Kobe, dopo essere riuscito a recuperare da 1-0, 2-1 e 3-2, per poi tornare sul 3-3 dopo 90 minuti. Ma di nuovo, una vittoria nel secondo anno.

Postecoglou, gli anni del Celtic — Il greco approdò al Celtic nel 2021 e non gli servirono due anni per vincere. Nei suoi due anni alla guida del Celtic vinse ben cinque trofei. Al primo anno ecco la Scottish Premiership e la Coppa di Lega. A queste due, rivinte l'annata seguente, fu aggiunta la Coppa di Scozia che permise quindi la realizzazione di un triplete nella stagione 2022-2023.