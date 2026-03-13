Dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid, la posizione del tecnico sulla panchina degli Spurs è sempre meno salda, invitando i suoi calciatori a smettere di essere vittime e lottare anzicchè piangersi addosso.

Francesco Di Chio 13 marzo - 17:52

Momento sempre in salita per il Tottenham di Igor Tudor. Dopo la pesante sconfitta contro l'Atletico Madrid soprattutto per come è avvenuta, l'allenatore degli Spurs ha parlato ai microfoni in vista della trasferta di domenica contro il Liverpool. E ha spronato pubblicamente i suoi calciatori prima della delicatissima gara.

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Tudor sulla graticola — Dopo pochissime gare, Igor Tudor è già a rischio esonero. L'allenatore croato, arrivato a Londra dopo la parentesi alla Juventus, ha fatto registrare l'esordio peggiore di un tecnico sulla panchina degli Spurs. 4 sconfitte in 4 giornate, record in casa Tottenham. Il rullino di Tudor sommato alle due sconfitte precedenti all'approdo dell'ex difensore sulla panchina fa registrare un altro record negativo per gli spurs, 6 sconfitte consecutive. La sconfitta contro l'Atletico Madrid sta giocando un ruolo decisivo, soprattutto per via di come è arrivata. 5-2, con i primi 15 minuti che sono tra i più brutti 15 minuti mai visti su un campo da calcio.

La gestione dell'alternanza Kinsky-Vicario è stata ed è tutt'ora oggetto di discussione. Nella conferenza il mister ha annunciato che Vicario tornerà tra i pali contro il Liverpool, ma ha anche elogiato la risposta di Kinsky alla pessima prestazione di Champions. "È tornato il giorno dopo ed è stato molto bravo negli allenamenti" ha detto Tudor. “Ha forza e qualità. Davanti a lui c’è una carriera molto buona". Se la trasferta ad Anfield di per sè è già complicata, lo sarà ancor di più viste le indisponibilità tra gli Spurs. Salteranno infatti la trasferta Romero, Palinha poichè indisponibili e Van de Ven che è squalificato.

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Tottenham, Tudor: "Non dobbiamo essere vittime, piangere o combattere" — Il tecnico ha cercato in tutti i modi di motivare un gruppo di ragazzi che sembra avere l'autostima al minimo storico. "Non è una situazione facile, non è un momento facile e dall’altra parte è una grande sfida cambiare le cose. Come in ogni cosa della vita, puoi scegliere come vedere la situazione. Puoi restare a piangere oppure puoi combattere". Queste le prime parole del tecnico, che invita i suoi calciatori a lottare. "Puoi essere la vittima oppure puoi dire 'posso cambiare qualcosa'. Questo è quello che ho detto ai giocatori." Poi ha proseguito: "Tutti parlano, tutti hanno opinioni. La bottiglia è sempre mezza vuota o mezza piena".

Ma il bicchiere in casa Tottenham al momento è vuoto, o quasi: "Qui non c’è nulla di pieno, ci sono molte cose vuote, ma i momenti difficili non durano per sempre. Passeranno e credo che i giocatori che prenderanno questo come una sfida, come un’opportunità, si rialzeranno con il coraggio di cambiare le cose; dopo questo periodo diventeranno persone migliori e giocatori migliori." Il tecnico ha concluso con una presa di responsabilità: "I momenti difficili riguardano sempre noi. Nell’ultimo periodo per molte cose riguardo al club sembra che nessuno possa fare nulla. E questo è vittimismo, come se non dipendesse da noi". Ma per Tudor non è così: "Questa mattina ho detto ai giocatori che noi siamo la squadra e siamo lo staff e tutto riguarda noi, tutto dipende da noi."