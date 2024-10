Argentina, Addio a Franco Pardal, l'omaggio del club

La notizia è stata diffusa direttamente dal Tristan Suárez tramite i social ufficiali, ricordando con affetto l'unica presenza del giovane in Primera Nacional: "Franco aveva esordito quest'anno contro il Quilmes, dopo essere stato promosso in prima squadra. Il nostro pensiero e le più sentite condoglianze vanno al padre Atilio, ex giocatore del club, e a tutti i suoi cari in questo momento di immenso dolore. Il messaggio esprime la vicinanza del club alla famiglia e agli amici di Pardal.