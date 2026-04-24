Stando a quanto riferisce The Athletic, non sussiste alcuna responsabilità penale per l'incidente che ha causato la morte di Diogo Jota e Andrè Silva, accaduto il 3 Luglio 2025. La decisione arriva dopo l'esame delle prove da parte degli inquirenti.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 22 NOVEMBRE: un murale dell’ex giocatore del Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota, è visibile all’esterno dello stadio prima della partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Crystal Palace al Molineux il 22 novembre 2025 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Marc Atkins/Getty Images)

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La decisione del tribunale

A Spanish court has ruled that there is no criminal liability over the car crash that killed Liverpool forward Diogo Jota and his brother Andre Silva in July.@GuillermoRai_ https://t.co/bmi37puHLj pic.twitter.com/ADpNWapZsD — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 24, 2026

E' arrivata la decisione del tribunale spagnolo circa l'incidente che ha causato la morte di Diogo Jota e suo fratello. L'alta corte di giustizia ha stabilito che, dopo aver esaminato le prove e ascoltato le deposizioni da parte degli esperti in incidenti stradali,. Le dichiarazioni sono arrivate direttamente da fonti delal The Athletic.

"Il Tribunale di Primo Grado di Puebla de Sanabria ha archiviato il caso lo scorso novembre dopo aver valutato le prove documentali contenute nel fascicolo e, in particolare, le perizie redatte dall'Unità Traffico della Guardia Civil". La fonte ha poi riferito al giornale: "L'archiviazione del procedimento penale non preclude la possibilità per le parti lese di intentare un'azione civile per rivendicare quanto ritengono opportuno".

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La morte di Diogo Jota e Andrè Silva

Diogo stava tornando in auto incon suo fratello per la preparazione pre-campionato. Al calciatore era stato sconsigliato di prendere l'aereo a causa di un intervento chirurgico a cui si era sottoposto. Lain cui si trovavano i fratelli ha subito l'esplosione di uno pneumatico, che ha portato la macchina a schiantarsi causando la morte dei due ragazzi. La scomparsa improvvisa dei due calciatori ha causato un duro colpo ai loro vicini ma a tutto il mondo del calcio. Al funerale dei due portoghesi, che si sono tenuti nella loro città natale,, hanno partecipato numerosi dei compagni di squadra e di nazionale del calciatore che all'epoca militava nel Liverpool

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