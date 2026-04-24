Arriva la decisione del tribunale spagnolo circa le responsabilità nell'incidente che ha causato la morte di Diogo Jota e suo fratello Andrè Silva
Il Liverpool ricorda ancora Diogo Jota con un emozionante video
Stando a quanto riferisce The Athletic, non sussiste alcuna responsabilità penale per l'incidente che ha causato la morte di Diogo Jota e Andrè Silva, accaduto il 3 Luglio 2025. La decisione arriva dopo l'esame delle prove da parte degli inquirenti.
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La decisione del tribunaleE' arrivata la decisione del tribunale spagnolo circa l'incidente che ha causato la morte di Diogo Jota e suo fratello. L'alta corte di giustizia ha stabilito che, dopo aver esaminato le prove e ascoltato le deposizioni da parte degli esperti in incidenti stradali, non c'è nessuna possibilità di avviare procedimenti penali in relazione alla morte dei due ragazzi. Le dichiarazioni sono arrivate direttamente da fonti del Tribunale Superiore di Giustizia di Castilla e Leon al The Athletic.
A Spanish court has ruled that there is no criminal liability over the car crash that killed Liverpool forward Diogo Jota and his brother Andre Silva in July.@GuillermoRai_ https://t.co/bmi37puHLj pic.twitter.com/ADpNWapZsD— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 24, 2026
"Il Tribunale di Primo Grado di Puebla de Sanabria ha archiviato il caso lo scorso novembre dopo aver valutato le prove documentali contenute nel fascicolo e, in particolare, le perizie redatte dall'Unità Traffico della Guardia Civil". La fonte ha poi riferito al giornale: "L'archiviazione del procedimento penale non preclude la possibilità per le parti lese di intentare un'azione civile per rivendicare quanto ritengono opportuno".
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La morte di Diogo Jota e Andrè SilvaDiogo stava tornando in auto in Inghilterra con suo fratello per la preparazione pre-campionato. Al calciatore era stato sconsigliato di prendere l'aereo a causa di un intervento chirurgico a cui si era sottoposto. La Lamborghini in cui si trovavano i fratelli ha subito l'esplosione di uno pneumatico, che ha portato la macchina a schiantarsi causando la morte dei due ragazzi. La scomparsa improvvisa dei due calciatori ha causato un duro colpo ai loro vicini ma a tutto il mondo del calcio. Al funerale dei due portoghesi, che si sono tenuti nella loro città natale, Gondomar, hanno partecipato numerosi dei compagni di squadra e di nazionale del calciatore che all'epoca militava nel Liverpool.
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