Dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la squadra giallorossa ha conquistato anche un trofeo
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Nel corso della giornata di ieri si è conclusa un'altra delle tante competizioni nazionali di questa stagione, la Coppa di Francia. Riflettori puntati infatti sull'atto conclusivo del torneo transalpino che ha messo di fronte il Lens ed il Nizza. Al termine dei novanta minuti di gioco, la squadra giallorossa ha avuto la meglio battendo gli avversari 3-1. Per di più, il club dell'Alta Francia ha conquistato per la prima volta nella sua storia la coppa nazionale. Grazie a questo successo, prossimamente la gente di Artois disputerà la finale della Supercoppa francese e se la dovrà vedere con il Paris Saint-Germain, che quest'anno ha vinto per la 14esima volta la Ligue 1.
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Il Lens vince la sua prima Coppa di Francia: Nizza battuto 3-1Presso lo Stade de France di Parigi, il Lens ed il Nizza hanno giocato contro in occasione dell'atto conclusivo della coppa nazionale. I giallorossi allenati da Pierre Sage, dopo una serie di passaggi, hanno sbloccato il risultato al 25' con il gol dell'ex calciatore dell'Udinese Florian Thauvin. Quest'ultimo, al minuto 42, ha battuto un calcio d'angolo sul quale Odsonne Edouard, colpendo di testa, ha messo la palla in rete per il mometaneo 2-0 dei Sangs ed Ors. Durante i minuti di recupero della prima frazione di gioco, anche il Nizza segna sugli sviluppi di un corner ed il gol porta la firma di Djibril Coulibaly.
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