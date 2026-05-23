Nel corso della giornata di ieri si è conclusa un'altra delle tante competizioni nazionali di questa stagione, la Coppa di Francia. Riflettori puntati infatti sull'atto conclusivo del torneo transalpino che ha messo di fronte il Lens ed il Nizza. Al termine dei novanta minuti di gioco, la squadra giallorossa ha avuto la meglio battendo gli avversari 3-1. Per di più, il club dell'Alta Francia ha conquistato per la prima volta nella sua storia la coppa nazionale. Grazie a questo successo, prossimamente la gente di Artois disputerà la finale della Supercoppa francese e se la dovrà vedere con il Paris Saint-Germain, che quest'anno ha vinto per la 14esima volta la Ligue 1.

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Il Lens vince la sua prima Coppa di Francia: Nizza battuto 3-1

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Presso lo Stade de France di Parigi, il Lens ed il Nizza hanno giocato contro in occasione dell'atto conclusivo della coppa nazionale. I giallorossi allenati da, dopo una serie di passaggi, hanno sbloccato il risultato al 25' con il gol dell'ex calciatore dell'Udinese. Quest'ultimo, al minuto 42, ha battuto un calcio d'angolo sul quale, colpendo di testa, ha messo la palla in rete per il mometaneo 2-0 dei Sangs ed Ors. Durante i minuti di recupero della prima frazione di gioco, anche il Nizza segna sugli sviluppi di un corner ed il gol porta la firma diDurante il secondo tempo della finale, per la precisione al 78esimo minuto della gara, il Lens ha tempo di segnare anche la terza rete con, entrato al 65' al posto di Edouard. Al triplice fischio dell'arbitro, ha avuto inizio la festa della squadra giallorossa, che per la prima volta nella sua storia ha vinto la competizione. Un trofeo così importante mancava dalla stagione, quando il Lens ha vinto la sua unicabattendo il. Prima di quest'anno, l'ultimo club ad aver vinto la coppa nazionale per la prima volta nella sua storia è stato ilnelcontro il

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