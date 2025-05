Kieran Trippier è finito nei guai a sua insaputa. Al terzino del Newcastle è stata recapitata una fattura salatissima da 12mila euro in uno strip club… dove non era nemmeno presente

Silvia Cannas Simontacchi 19 maggio - 18:30

Un conto da capogiro, una beffa notturna e un nome finito (di nuovo) sotto i riflettori. Kieran Trippier, terzino di Newcastle e nazionale inglese, si è visto recapitare una fattura da quasi 12mila euro per una serata in uno strip club. Il dettaglio curioso? Lui in quel locale non c’era nemmeno.

Notte brava e scherzo a tre zeri: il nome sul conto è quello di Trippier Il fatto risale a una nottata recente nel club For Your Eyes Only, quando un gruppo di amici – o forse sarebbe meglio dire “burloni” – ha deciso di passare una serata ad alto tasso alcolico e… privato. Secondo The Sun, il conto parlava chiaro: circa 9mila euro in esibizioni private, il resto in drink e intrattenimento vario. Alla cassa, però, il nome scritto sullo scontrino era quello di Trippier, o meglio “Tripps”, come viene chiamato.

Chi c’era davvero a divertirsi? Pare che siano stati alcuni giocatori del Gateshead, squadra di National League, che avrebbero pensato bene di mettere il conto sul conto di un volto noto. Un gesto tra il goliardico e il truffaldino, ma che ha lasciato di sasso il difensore 34enne, ignaro di tutto.

Oltre il danno, la beffa Fonti interne al locale hanno confermato che Trippier in passato ha frequentato il posto, ma quella sera non era presente. L’episodio si aggiunge a una stagione già complicata per l’ex Tottenham: appena 24 presenze in campionato, solo 14 da titolare, accompagnate da acciacchi fisici e separazione dalla moglie Charlotte.

L’ultima sua uscita pubblica risale a marzo, quando – con alcuni compagni del Newcastle – aveva festeggiato la vittoria in Carabao Cup assistendo alla finale di freccette tra Littler e Humphries. E ora questa: una notte folle senza nemmeno essere uscito di casa.