Troppi infortuni, il Monaco richiama Kiwa dal Mondiale Under 20

Il club monegasco, colpito dagli infortuni, ha riportato in patria il giovane difensore: Diomède perde un’altra pedina preziosa per il Mondiale in Cile.

Danilo Loda 30 settembre - 12:03

Si complica il Mondiale Under 20 in Cile per la Francia. Dopo il forfait di Quentin Ndjantou, richiamato dal Paris Saint-Germain, Bernard Diomède deve rinunciare anche a Bradel Kiwa del Monaco. La squadra monegasca ha infatti deciso di riportare in patria il difensore diciannovenne a causa dell’emergenza infortuni che ha falcidiato il reparto arretrato.

Per i Bleuets si tratta di una perdita pesante. Kiwa, alto 1,91 metri, era uno degli elementi più versatili della rosa: capace di giocare sia da centrale difensivo sia a centrocampo, rappresentava una risorsa preziosa per un torneo lungo e impegnativo. Nonostante non abbia ancora debuttato in prima squadra, era già stato convocato più volte in Ligue 1, e il Monaco ora ha deciso di inserirlo stabilmente nel gruppo.

Kiwa al Monaco: l'Under 20 francese con i giocatori contati — La scelta dei monegaschi evidenzia quanto la situazione interna sia delicata. Diversi stop fisici hanno ridotto le opzioni difensive a disposizione dell’allenatore Adi Hütter, che ha preferito rinforzarsi pescando dal proprio vivaio anziché guardare altrove. Una scelta che, però, lascia Diomède con una rosa ancora più corta in Sud America.

La Francia aveva già dovuto affrontare il rientro anticipato di Ndjantou, richiamato dal PSG per aggregarsi alla prima squadra nella vittoria contro l’Auxerre. Ora, con la partenza di Kiwa, i giocatori rimasti a disposizione sono soltanto 19. E considerando che il Mondiale Under 20 non rientra nel calendario FIFA, i club non hanno alcun obbligo di liberare i propri calciatori.

Under 20 francese, il Mondiale si fa in salita — Il commissario tecnico Diomède dovrà quindi gestire il torneo con il rischio costante di ritrovarsi in emergenza per infortuni o squalifiche. Nonostante tutto, l’esordio ha dato buoni segnali: i giovani francesi hanno battuto il Sudafrica 2-0, grazie alle reti di Anthony Bermont (Lens) e Lucas Michal (Monaco). Giovedì sera alle ore 22 arriverà la seconda sfida, contro gli Stati Uniti, un test importante per misurare la solidità di un gruppo già messo a dura prova.

Il richiamo di Kiwa, se da un lato conferma la fiducia del Monaco nel talento del ragazzo, dall’altro rappresenta un colpo durissimo per i Bleuets. Un torneo mondiale richiede profondità di rosa e la Francia rischia ora di affrontarlo senza le necessarie riserve.