L'EPISODIO

Turchia, guardalinee colpito con un monopattino dopo aver annullato un gol

L'episodio successo in terra turca desta stupore e sdegno
Michele Massa
Turchia, guardalinee colpito con un monopattino dopo aver annullato un gol- immagine 1

Ne avete sentite di tutti i colori? Bene questa sicuramente vi mancherà. Qualche anno fa volavano i motorini dagli spalti... questa volta a fare il "volo" è un monopattino. Una forma sicuramente più green ma che ha destato stupore e shock in Turchia. Durante una partita di Malatya First Amateur League a farne le spese è un povero guardalinee dopo aver annullato una rete.

