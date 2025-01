Tutti temono l’Arabia ma in Turchia c’è la nuova Serie A

Con Milan Skriniar al Fenerbahce gli ex Serie A in attività in Super Lig diventano 27: numero che attesta che quello turco è ancora il campionato preferito di chi lascia l'Italia

“Italiani" in Super Lig, quanti sono?

27 ex: 17 sono arrivati direttamente dalla Serie A, altri 9 per quel campionato ci sono passati più un’eccezione, George Puscas, che era in B con il Bari ma in prestito dal Genoa. E senza considerare nomi illustri che in Turchia hanno fatto faville. Se per le strade si parla ad esempio di Mario Balotelli, Nicolò Zaniolo ed Emiliano Viviano c’è ancora chi non riesce a voltare pagina.