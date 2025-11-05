L'ex Udinese sarebbe stato minacciato da un agente con una pistola. L'uomo, che avrebbe fatto lo stesso con altri giocatori, è stato arrestato e poi rilasciato in attesa di accertamenti. Tutta la vicinanza del Tottenham e del mondo del calcio

Mattia Celio Redattore 5 novembre - 11:32

La notizia della minaccia a cui nel mese di settembre era andato incontro un giocatore militante in Premier League, la cui identità non era stata in un primo momento rivelata, aveva destato grande scalpore nel ultime ore. Ma adesso è stato reso noto che il giocatore in questione è Destiny Udogie, difensore del Tottenham e della Nazionale Italiana.

Udogie, il giocatore minacciato con una pistola: calcio sotto shock — Ieri dall'Inghilterra era rimbalzata la notizia, riportata per prima dalla Bbc, di "un giocatore minacciato con una pistola da un procuratore". Solo dopo è emerso il nome del giocatore, presunta vittima dell'accaduto: Destiny Udogie, esterno della Nazionale italiana e del Tottenham. Il classe 2002, ieri sera sceso regolarmente in campo nella partita di Champions League contro il Copenaghen, non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze, ma è comunque rimasto molto scosso.

Secondo la ricostruzione, i fatti risalirebbero allo scorso 6 settembre, preciso a Cockfosters Parade, nel quartiere londinese di Barnet, quando la Metropolitan Police sarebbe intervenuta dopo la segnalazione di "un giovane, ventenne, minacciato con una pistola". L’aggressore sarebbe un agente calcistico trentunenne, rappresentante di diversi giocatori della Premier League. Durante le indagini, la polizia ha scoperto che lo stesso individuo avrebbe anche tentato un’estorsione e rivolto ulteriori minacce ad un altro giovane calciatore.

Come riportano i quotidiano locali, l'uomo è stato arrestato l'8 settembre con le accuse di possesso di arma da fuoco con intento criminoso, estorsione e guida senza patente, per poi essere rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti. A seguito della spiacevole vicenda, Udogie avrebbe vissuto momenti di grande paura ma è ora concentrato sul recupero della serenità e sulla stagione con gli Spurs che, a loro volta, hanno espresso totale vicinanza al loro giocatore, garantendogli sostegno umano e psicologico.

.