Nani su Cristiano Ronaldo: “Se vince il Mondiale, sarà felice e si ritirerà”

Jacopo del Monaco 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 10:32)

Nel corso della sua carriera, Nani ha condiviso con Cristiano Ronaldo momenti di gioia sia al Manchester United che in Nazionale. Insieme, i due hanno vinto diversi trofei tra cui spiccano la Champions League del 2008 e l'Europeo vinto otto anni più tardi contro la Francia. Nella giornata di ieri, Piers Morgan ha pubblicato l'intervista fatta a CR7, il quale ha dichiarato che il ritiro sarà molto doloroso nonostante le grandi soddisfazioni della sua carriera. Nani ha voluto commentare proprio queste dichiarazioni del suo connazionale dicendo anche quale potrebbe essere il momento del ritiro.

Nani: "Cristiano Ronaldo lascerà il calcio in caso di trionfo al Mondiale" — Nel corso della giornata di ieri, Piers Morgan ha pubblicato l'intervista all'attaccante dell'Al-Nassr Cristiano Ronaldo, il quale ha parlato anche del suo ritiro dall'attività agonistica. La leggenda portoghese, che ha vestito le maglie di Real Madrid e Juventus, ha dichiarato che l'addio al calcio sarà molto doloroso, ma allo stesso tempo proverà felicità data la carriera svolta ed avrà la possibilità di passare più tempo con la famiglia, seguendo anche la carriera agonistica del figlio, il 15enne Cristiano Jr.

Dopo l'intervista, Nani ha detto la sua opinione sulle parole del suo connazionale ed ex compagno di squadra al sito Covers.com. L'ex attaccante del Venezia ha fornito qualche dettaglio in più sul possibile addio al calcio di CR7: "Secondo me, il Mondiale del prossimo anno sarà molto importante per Cristiano Ronaldo. Se riuscirà a disputarlo ed anche a portare a casa la coppa, sarà il finale perfetto per la sua grande carriera. Secondo la mia opinione, sarà quello l'esatto momento in cui dirà: 'Sono felice ed ora lascio il calcio. Berrò solo il mio caffè ed il tè in santa pace. Non voglio più svolgere sedute di allenamento né avere a che fare col mondo del calcio'".