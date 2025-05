Ufficiale: Alexander-Arnold è un nuovo giocatore del Real Madrid

"Il Real Madrid ed il Liverpool hanno raggiunto un accordo in base al quale Trent Alexander-Arnold si lega al nostro club per le prossime sei stagioni, dal 1° giugno 2025 fino al 30 giugno 2031. Il 26enne inglese, che ha trascorso tutta la sua carriera di calciatore con il Liverpool, dal 2018 gioca per l'Inghilterra, con cui ha disputato due Mondiali (2018 e 2022) ed un Europeo (2024). A livello individuale, può vantare di essere finito nella FIFA FIFPro World 11 nel 2020, due volte nella squadra della stagione della UEFA Champions League e tre volte nella squadra ideale della Premier League. Inoltre, è stato eletto miglior giovane giocatore della Premier 2019/20. Alexander-Arnold giocherà nella Coppa del Mondo per Club che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno".