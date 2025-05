Ufficiale: il Pallone d’Oro verrà assegnato il 22 settembre a Parigi

Il 6 agosto invece, verranno svelati i nomi di chi si contenderà l'ambito premio

Federico Grimaldi 20 maggio - 09:39

È ufficiale: la 69ª cerimonia di consegna del Pallone d’Oro si terrà il 22 settembre a Parigi, nella prestigiosa cornice del Théâtre du Châtelet. L’edizione 2025 promette di essere più inclusiva e ricca che mai, con premi assegnati in diverse categorie sia maschili che femminili, tra cui il Pallone d’Oro, il Trofeo Kopa per i migliori giovani, il Trofeo Yashin per i portieri, il Trofeo Gerd Müller per i bomber dell’anno, il Trofeo Johan Cruyff per gli allenatori e il riconoscimento al Club dell’Anno. Spazio anche all’impegno sociale con il Premio Sócrates, conferito ad atleti promotori di cause solidali. I nomi dei candidati saranno svelati il prossimo 6 agosto.

Pallone d'oro, il 6 agosto saranno annunciati i nomi — L’ultimo Pallone d’Oro è stato vinto da Rodri, premiato per la sua straordinaria stagione con il Manchester City, culminata con la vittoria della Champions League e un ruolo chiave nel centrocampo della squadra di Guardiola. Ma l’edizione 2025 si preannuncia come una delle più aperte e incerte degli ultimi anni: da Dembélé a Raphinha, passando per il giovane fenomeno Lamine Yamal fino a Lautaro Martinez, sono tanti i nomi che possono ambire al riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale. Un segnale chiaro di quanto questa stagione sia stata equilibrata, senza un vero padrone assoluto.

A differenza delle edizioni precedenti, la 69ª cerimonia si svolgerà in anticipo, il 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi, mentre negli ultimi anni l’appuntamento era sempre fissato tra fine ottobre e inizio novembre. L’evento 2025 prevede anche l’assegnazione di numerosi premi individuali: dal Pallone d’Oro Maschile e Femminile al Trofeo Kopa per i migliori giovani. Poi il Trofeo Yashin per i portieri, il Gerd Müller per il miglior marcatore, il Johan Cruyff per gli allenatori dell’anno, oltre al Premio Sócrates, che valorizza l’impegno sociale degli atleti. I candidati ufficiali saranno annunciati il 6 agosto, dando il via a un’attesa che si preannuncia già carica di emozioni e dibattiti.