Un gol nel derby siciliano e un arresto in Paraguay: adesso Morimoto sbarca a Taiwan!

Il 34enne giapponese ex Catania e Novara firma col Taichung Futuro FC, team della massima serie taiwanese, dopo un passaggio non fortunato in Paraguay al Club Sportivo Luqueño

Davide Capano

Il “Ronaldo del Sol Levante” sbarca a Taiwan dopo un’annata sfortunata coi paraguaiani del Club Sportivo Luqueño, condita da una sola presenza in campo. Si, perché Takayuki Morimoto è stato anche arrestato in Paraguay, avendo causato un incidente stradale con un motociclista mentre era alla guida della sua auto. L’attaccante guidava in stato di ebrezza e ha dovuto rispondere anche di mancato soccorso.

Ma adesso l’ex Novara e Catania (segnò nel derby 4-0 vinto col Palermo il primo marzo 2009 al Barbera, nda) ha firmato per il Taichung Futuro FC, squadra che milita nella Taiwan Football Premier League. “Sono molto grato di venire al Taichung Futuro per iniziare un’altra nuova sfida – ha dichiarato il 34enne ai canali ufficiali del club –. Darò tutto me stesso per contribuire alla vittoria della mia squadra. Voglio vivere di nuovo la cultura taiwanese. Grazie per il vostro sostegno”.

(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Takayuki aveva giocato in passato con Tokyo Verdy, Al-Nasr, JEF United Ichihara Chiba e Kawasaki Frontale, team del posto dove è nato. Ora vuole godersi la citta di Taichung, situata nella regione centro-occidentale dell’isola di Taiwan, terzo centro più grande del paese dopo Taipei e Kaohsiung, e farsi notare soltanto per le prestazioni sul terreno di gioco. Per ora Morimoto è il più grande acquisto mai realizzato nella storia della Serie A taiwanese.