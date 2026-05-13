Cosa non si farebbe per la propria squadra del cuore? Un tifoso dell'Aston Villa ha fatto qualcosa di decisamente particolare: Scott Barnes ha venduto un anello di diamanti, ricordo del padre, per potersi comprare il biglietto per la finale di Europa League tra l'Aston Villa e il Friburgo.

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L'Aston Villa alla sua prima finale europea dal 1982

Che il momento sia storico è fuor di dubbio: battendo 4-o ilal Villa Park i Villans, guidati da Emery , potranno giocarsi una finale europea. Non accadeva dal 1982: in quella occasione, infatti, la squadra du Birmingham vinse una Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco

Scott Barnes, grande tifoso dei Villans, ha visto quella finale e, quando ha realizzato che il suo amato club ne avrebbe giocata una altra, ha deciso che sarebbe dovuto andare a sostenere la sua squadra al Tupras Stadium di Istanbul.

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Un tifoso vende anello di diamanti per una finale

Il biglietto per la finale, però, costa molto. E altrettanto costoso è il volo per andare in Turchia e l'alloggio.ha subito realizzato di non potersi permettere tutto questo. Di conseguenza, per racimolare soldi, si è dovuto inventare qualcosa e ha dovuto prendere una decisione molto difficile, come ha raccontato alla BBC. Ha deciso di vendere un prezioso anello. Prezioso, non solo perché d'oro, con nove diamanti incastonati, ma perché era un caro ricordo del suo amato, John, che lo aveva comprato nel 1998. Barnes è riuscito a venderlo, assieme ad un orologio, ed ha guadagnato 550 sterline. ", sono scoppiato in lacrime in negozio", ha detto alla radio. Scott era molto legato al papà, in particolare per il sostegno ricevuto nel periodo in cui si era dovuto sottoporre ad un intervento gastrico.

"Il giorno più bello della mia vita è stato vincere la Coppa dei Campioni", ha detto riferendosi alla finale di Rotterdam, vinta dall'Aston Villa, e che lui vide con i suoi zii. Ora i biglietti per la partita che chiude l'Europa League sono assicurati.

Torcedor do Aston Villa, Scott Barnes: “Eu vendi o anel de diamante do meu falecido pai para ir à final da Liga Europa”. pic.twitter.com/usWGh6DF4B — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) May 13, 2026

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