Il club argentino omaggia il difensore dell’OM, cresciuto tra le sue fila per una decisione che sconvolge le regole del calcio e dello sport dedicando l'impianto a un giocatore ancora in vita.

Danilo Loda 15 ottobre - 12:30

Un riconoscimento che pochi calciatori possono vantare nel pieno della loro carriera: il Club Sportivo Pueyrredon, società argentina di San Miguel de Tucumán, ha deciso di intitolare il proprio stadio aLeonardo Balerdi. Il difensore centrale dell’Olympique Marsiglia, oggi punto fermo anche della nazionale argentina, ha infatti mosso i primi passi da calciatore proprio in questa squadra, dove ha giocato per dieci anni, dai quattro ai quattordici anni.

La cerimonia ufficiale si è svolta domenica 12 ottobre, in occasione del 92° anniversario dalla fondazione del club. Durante l’evento, molto partecipato dai tifosi e dalla comunità locale, la dirigenza ha annunciato che l’impianto sportivo porterà da oggi il nome di “Stadio Leo Balerdi”. Un modo per rendere omaggio a un ragazzo cresciuto tra quelle mura, diventato simbolo di dedizione, impegno e orgoglio per tutta la città.

Leonardo Balerdi, il legame profondo con le proprie origini — Le tribune dello stadio si sono riempite di bandiere, cori e applausi, in una serata di festa culminata con fuochi d’artificio e l’accensione di torce colorate. Secondo quanto riportato dai media locali, all’inaugurazione erano presenti anche i nonni di Leonardo Balerdi. I due si sono emozionati nel vedere il nome del nipote campeggiare sull’ingresso principale dell’impianto. Le immagini dell’evento, condivise sui social del club, hanno rapidamente fatto il giro del web, ricevendo centinaia di messaggi di affetto da parte dei tifosi.

Per Balerdi, questo riconoscimento rappresenta un legame profondo con le proprie origini. Dopo aver lasciato il Pueyrredon, il giovane difensore è entrato nel settore giovanile del Boca Juniors, una delle società più prestigiose del paese. Lì ha completato la sua formazione calcistica, arrivando a esordire in prima squadra e attirando l’interesse di club europei. Nel 2019 è passato al Borussia Dortmund, dove ha vissuto la sua prima esperienza nel calcio europeo, prima di trasferirsi all’Olympique Marsiglia nel 2020.

Nonostante la distanza, Balerdi non ha mai dimenticato le sue radici. In più occasioni ha ricordato quanto il Pueyrredon abbia rappresentato un passaggio fondamentale per la sua crescita umana e sportiva. Tuttavia, il difensore non ha potuto presenziare alla cerimonia di intitolazione. Infatti, in quei giorni, era impegnato con la nazionale argentina nelle amichevoli contro Venezuela e Porto Rico, giocando da titolare nella seconda gara.