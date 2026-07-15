6 clean sheets in un solo Mondiale: Unai Simon supera il precedente primato di Casillas, Taffarel e Jongbloed
Mondiali, la Spagna batte la Francia e vola in finale: la gioia al fischio finale
Ai nastri di partenza, De La Fuente è stato criticato per aver affidato la titolarità a Unai Simon, reduce da una stagione complicata all'Athletic Bilbao, a discapito di due super portieri come Raya, protagonista della vittoria della Premier League con l'Arsenal e Joan Garcia, determinante nello scacchiere del Barcellona. A distanza di un mese da quella scelta, Unai Simon, non solo ha ripagato la fiducia del tecnico spagnolo a suon di parate ma ha, inoltre, stabilito un nuovo record mondiale.
Il protagonista silenziosoLa Spagna ha appena raggiunto la sua seconda finale Mondiale, sedici anni dopo l'ultima volta, con una lectio magistralis inflitta nei confronti della Francia. Se Rodri è l'equilibratore, Oyarzabal il regista offensivo, Yamal l'uomo designato a dribblare e Cubarsi, a soli 19 anni, il leader difensivo, c'è un protagonista silenzioso che, più di tutti, sta riscrivendo la storia. Grazie alla porta inviolata anche nella sfida di ieri sera contro gli alieni francesi, Unai Simon si è distinto per le sue letture di gioco, degne del miglior Neuer, per le uscite in presa alta e, chiaramente, per le parate.
Tutte caratteristiche individuali che hanno reso il portiere dell'Athletic Bilbao il primo calciatore a registrare ben sei clean sheets in una singola Coppa del Mondo. L'unico gol concesso, il momentaneo 1-1 contro il Belgio, è stato di Charles De Ketelaere. Il dato, di per sé storico, diventa ancora più incredibile se si pensa che la Spagna ha incrociato sul suo cammino l'Uruguay, il Portogallo, il Belgio e la Francia.
🧱 vs. Cabo Verde— B/R Football (@brfootball) July 14, 2026
🧱 vs. Saudi Arabia
🧱 vs. Uruguay
🧱 vs. Austria
🧱 vs. Portugal
🧱 vs. France
Unai Simón sets the record for most clean sheets by a goalkeeper at a single men’s World Cup with 6 🧤 pic.twitter.com/1D7DuXo9nm
Unai Simon, primo tra i campioniCome detto, grazie alla porta inviolata contro la Francia, Unai Simon è salito a quota 6 clean sheets, superando i precedenti record appartenenti a Iker Casillas con la Spagna nel 2010, Jan Jongbloed con l'Olanda nel 1974 e Taffarel con il Brasile nel 1994, tutti rimasti fermi a 5. In generale, nella classifica totale dei Mondiali, i portieri ad aver abbassato più volte la saracinesca sono stati Fabien Barthez con la Francia e Peter Shilton con l'Inghilterra, ben 10 volte in 17 presenze. Dietro di loro figura Unai Simon che, a differenza dei sopra citati, vanta una miglior media, avendo chiuso la porta in 8 occasioni su 11. E domenica, nella finale contro Argentina o Inghilterra, potrebbe incrementare notevolmente il proprio record, già difficile da battere.
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