Ai nastri di partenza, De La Fuente è stato criticato per aver affidato la titolarità a Unai Simon, reduce da una stagione complicata all'Athletic Bilbao, a discapito di due super portieri come Raya, protagonista della vittoria della Premier League con l'Arsenal e Joan Garcia, determinante nello scacchiere del Barcellona. A distanza di un mese da quella scelta, Unai Simon, non solo ha ripagato la fiducia del tecnico spagnolo a suon di parate ma ha, inoltre, stabilito un nuovo record mondiale.

Il protagonista silenzioso

La Spagna ha appena raggiunto la sua seconda finale Mondiale, sedici anni dopo l'ultima volta, con una lectio magistralis inflitta nei confronti della. Seè l'equilibratore,il regista offensivo,l'uomo designato a dribblare e, a soli 19 anni, il leader difensivo, c'è un protagonista silenzioso che, più di tutti, sta riscrivendo la storia. Grazie alla porta inviolata anche nella sfida di ieri sera contro gli alieni francesi,si è distinto per le sue letture di gioco, degne del miglior, per le uscite in presa alta e, chiaramente, per le parate.

BERLIN, GERMANY - JULY 14: Unai Simon della Spagna saluta i tifosi dopo la vittoria sull'Inghilterra nella finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra all'Olympiastadion il 14 luglio 2024 a Berlino, Germania. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Tutte caratteristiche individuali che hanno reso il portiere dell'Athletic Bilbao il primo calciatore a registrare ben sei clean sheets in una singola Coppa del Mondo. L'unico gol concesso, il momentaneo 1-1 contro il Belgio, è stato di Charles De Ketelaere. Il dato, di per sé storico, diventa ancora più incredibile se si pensa che la Spagna ha incrociato sul suo cammino l'Uruguay, il Portogallo, il Belgio e la Francia.

🧱 vs. Cabo Verde

🧱 vs. Saudi Arabia

🧱 vs. Uruguay

🧱 vs. Austria

🧱 vs. Portugal

🧱 vs. France



Unai Simón sets the record for most clean sheets by a goalkeeper at a single men’s World Cup with 6 🧤 pic.twitter.com/1D7DuXo9nm — B/R Football (@brfootball) July 14, 2026

Unai Simon, primo tra i campioni

Come detto, grazie alla porta inviolata contro la Francia, Unai Simon è salito a quota 6 clean sheets, superando i precedenti record appartenenti a, Jan Jongbloed con l'Olanda nel 1974 e Taffarel con il Brasile nel 1994, tutti rimasti. In generale, nella classifica totale dei Mondiali, i portieri ad aver abbassato più volte la saracinesca sono stati Fabiencon la Francia e Petercon l'Inghilterra, ben 10 volte in 17 presenze. Dietro di loro figura Unai Simon che, a differenza dei sopra citati, vanta una miglior media, avendo chiuso la porta in 8 occasioni su 11. E domenica, nella finale, potrebbe incrementare notevolmente il proprio record, già difficile da battere.