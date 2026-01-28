L'Union Saint-Gilloise per rincorrere un'insperata qualificazione ai play off; l'Atalanta per rientrare nel gruppo delle prime otto: i possibili protagonisti della sfida in Belgio.

Giorgio Abbratozzato 28 gennaio - 15:16

Union Saint-Gilloise e Atalanta arrivano a questa sfida di Champions League con obiettivi molto diversi. La squadra di Palladino punta a chiudere tra le prime otto della classifica generale e una vittoria garantirebbe ottime possibilità di riuscirci. Quasi impossibile riuscirci anche con un pareggio, a cui dovrebbero abbinarsi diversi risultati favorevoli.

L’Union Saint-Gilloise, invece, ha faticato lungo il percorso europeo e cerca un'impresa per restare in corsa almeno per i playoff. In un match così delicato, saranno i singoli a poter fare la differenza.

Atalanta, Lookman per accendere la Dea — Tra i giocatori più attesi in casa Atalanta c’è Ademola Lookman. L’esterno offensivo non sta vivendo una stagione particolarmente brillante dal punto di vista realizzativo, ma il suo passato recente parla chiaro: nelle partite decisive ha spesso alzato il livello delle prestazioni. Velocità, strappi improvvisi e capacità di attaccare la profondità lo rendono un’arma fondamentale contro una difesa che tende a concedere spazio. In una gara da vincere a tutti i costi, la Dea può sperare proprio in Lookman per rompere l’equilibrio e indirizzare la qualificazione.

Union Saint-Gilloise, senza David tocca a Florucz e Zorgane — L’Union Saint-Gilloise dovrà fare a meno di Promise David, squalificato. L’attaccante classe 2001 aveva comunque lasciato il segno in Champions League con due gol, mentre in Pro League belga ha già realizzato nove reti in 13 presenze, confermandosi uno dei punti di riferimento offensivi. La sua assenza pesa, ma apre nuove responsabilità ad altri compagni.

Il principale pericolo per l’Atalanta diventa Florucz, probabilmente il talento offensivo più puro della squadra. Il classe 2001 ha messo a referto sette gol e tre assist in campionato, dimostrando di poter incidere anche partendo da posizioni più defilate. Accanto a lui sarà fondamentale il lavoro di Zorgane, centrocampista sempre titolare e uomo d’equilibrio, capace di abbinare qualità e inserimenti: un gol e quattro assist in Pro League certificano la sua importanza. Contro una squadra intensa come l’Atalanta il compito sarà arduo, ma da loro passeranno gran parte delle speranze europee dell’Union.