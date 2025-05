Union Saint-Gilloise e Bruges si giocheranno il titolo: il trofeo in elicottero

Oggi si chiuderà il campionato belga e l' Union Saint-Gilloise ed il Bruges giocheranno per vincere il titolo di Campione del Belgio . Un solo punto separa e due squadre ed il trofeo arriverà alla destinazione definitiva in maniera particolare.

In Europa, diversi campionati hanno già il loro vincitore: il Barcellona ha vinto la Liga ; il Paris Saint-Germain la Ligue 1; il Bayern Monaco la Bundesliga ; il Liverpool la Premier League ; il Napoli la Serie A , vinta venerdì a discapito dell' Inter . Oggi si deciderà la Jupiler Pro League , ovvero il campionato belga, arrivato all'ultima giornata di questa stagione. Per decidere a chi andrà il titolo, le prime sei classifica del campionato del Belgio vengono messe in un unico girone per decretare chi si aggiudicherà il titolo. Oggi si giocherà l'ultima giornata di campionato e due squadre puntano alla vittoria finale: l'Union Saint-Gilloise ed il Club Brugge. I gialloblù sfideranno il Gent , mentre i nerazzurri affronteranno il Royal Antwerp , ovvero l'Anversa.

Union-Saint Gilloise e Bruges: dove andrà il trofeo?

Le partite dell'ultima giornata della Jupiler Pro League inizieranno alle ore 18:30. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica: USG primo con 53 punti e Brugge secondo a 52. Mentre la squadra nerazzurra, che quest'anno ha vinto la Croky Cup contro l'Anderlecht, punta a difendere il titolo e vincere il campionato per la 20ª volta nella sua storia, i gialloblù vogliono interrompere una maledizione che dura da 90 anni: infatti, l'Union 60 ha vinto il suo 11esimo ed ultimo campionato nella stagione 1934/1935. Data la situazione attuale in classifica, la Federcalcio belga hanno deciso che il titolo arriverà alla vincitrice in maniera particolare: in elicottero.