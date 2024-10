Mathieu Valbuena ha criticato pesantemente la rinuncia di Mbappé alla convocazione con la Francia: "Il Real Madrid la sua priorità..."

Didier Deschamps dovrà fare a meno di Kylian Mbappé per i prossimi due match di Nations League contro Israele e Belgio. La stella del Real Madrid ed ex PSG ha deciso di non dare la propria disponibilità ai Bleus a sto giro, preferendo restare a Madrid. Apriti cielo.

La rinuncia alla convocazione con la Francia di capitan Mbappé non è passata di certo inosservata e ha già suscitato diverse critiche. Come quella avanzata da Mathieu Valbuena. Il 40enne attaccante in forza all'Athens Kallithea (52 presenze e 8 reti con la Francia) ha puntato il dito contro la scelta di Mbappé. Ecco le sue parole ai microfoni di RMC Sport.

Francia, Valbuena critica Mbappé: "La sua priorità è il Real Madrid..." — "Essere capitano non è solo un pezzo di stoffa attorno al tuo braccio, significa anche avere responsabilità dentro e fuori dal campo. E penso che sarebbe stato importante che fosse stato lì per queste partite di Nations League, anche se sapeva di essere stanco. Avrebbe potuto stare lì per il gruppo, questo fa anche il capitano. Anche lui fa parte della Nazionale francese, avrebbe potuto essere lì e la sua decisione è piuttosto strana", ha dichiarato Valbuena.

L'ex nazionale francese ha poi aggiunto: "Ciò che sorprende i tifosi della Francia è il fatto che non sia nella selezione e che giocherà questo fine settimana contro il Villarreal. La priorità di Mbappé non è la Nazionale francese ma il Real Madrid. Arriva in un nuovo club, sa che ha tutto da dimostrare e che lì non è facile riuscirci. Penso che stia mettendo tutto quello che può per riuscire nel suo obiettivo... Abbiamo visto le sue ultime uscite con la Francia, non è stato un grande Mbappé, anche nel modo di giocare. Avevamo l'impressione che non ci fosse proprio".