Dopo il crollo nel Clasico, il Milan di Paulo Fonseca ha certificato la crisi del Real Madrid di Carlo Ancelotti . Anche l'allenatore italiano è finito nel mirino della critica spagnola e, a MovistarPlus+, Jorge Valdano non ha usato troppi giri di parole per descrivere il momento dei Blancos.

La leggenda del Real ha parlato così: "C'è una parte di responsabilità da parte di Ancelotti . Ogni volta che non c'è ordine in campo, l'allenatore ne ha una parte, ma ci sono responsabilità anche nella composizione della rosa. Non c'è molto equilibrio". Per Valdano, dunque, le responsabilità sono da dividere tra allenatore e dirigenza nella costruzione della rosa.

Real Madrid, senti Valdano: "La partenza di Kroos è stata molto sottovalutata"

In un Real che ha aggiunto un certo Kylian Mbappé si rimpiange Toni Kroos. Valdano non ha dubbi: "Ci sono responsabilità individuali, grandi calciatori che non sono nel loro momento migliore. La partenza di Toni Kroos è stata molto sottovalutata ed è al centro del dibattito perché i Blancos non trovano l'equilibrio di cui necessiterebbero. - ha concluso l'ex Blanco - Ci sono molte cose che il Real Madrid ha perso senza di lui e non è in grado di compensare nemmeno con alcuni dei migliori giocatori del mondo".