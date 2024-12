Cambio in panchina in casa Valencia. Dopo l'esonero di Baraja, sarà Carlos Corberán il nuovo tecnico dei bianconeri: il comunicato.

Luca Paesano Redattore 25 dicembre - 10:11

Svolta in panchina per il Valencia, che nelle scorse ore ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito la decisione di esonerare Ruben Baraja. Il tecnico paga una prima metà di stagione disastrosa, che ha visto i bianconeri collezionare fin qui appena 12 punti in 17 partite. Con l’ultimo posto in classifica (al pari del Real Valladolid, che ha una partita in più), la scelta era praticamente inevitabile. Il nuovo allenatore del club sarà lo spagnolo Carlos Corberán.

Valencia, sarà Carlos Corberán il nuovo allenatore — In piena nottata è arrivato l'annuncio ufficiale del Valencia: Carlos Corberán è il nuovo allenatore. Ha firmato un contratto fino al 2027. La società ha deciso di pagare la clausola rescissoria da circa 2,5 milioni di euro per liberarlo subito dal West Bromwich Albion, con cui era attualmente al sesto posto in Championship.

Il tecnico lascia immediatamente gli inglesi, nonostante l'impegno in programma domani contro il Derby County. L’allenatore nativo di Cheste (Valencia), dovrà catapultarsi subito nella sua nuova realtà, chiamato a risollevare Los Ches da una situazione decisamente critica. E per Corberán, tra l'altro, ci sarà un battesimo di fuoco: l'esordio è il 3 gennaio contro il Real Madrid, recupero del match rinviato per le tragiche inondazioni.

Valencia, la carriera di Carlos Corberán — Nonostante i soli 41 anni, Corberán vanta una carriera già piuttosto lunga. Comincia nell’ormai lontano 2006 come vice allenatore del Villarreal C, dove si lega a Juan Carlos Garrido che lo porterà con sé anche al Villarreal B e poi alla prima squadra.

Nel 2011 vola poi all’Al-Ittihad per seguire Raúl Caneda, che lo conferma come secondo anche quando, nel 2014, firma con l’Al-Nassr. Resta in Arabia anche dopo l’esonero di Caneda, facendo da vice a Jorge da Silva e Fabio Cannavaro.

Carlos Corberán, a scuola dal Loco Bielsa — La sua esperienza più formativa, però, è sicuramente quella al fianco di Marcelo Bielsa. El Loco spalanca gli orizzonti, e nel corso della sua avventura al Leeds Corberán trova la sua strada, la sua identità. Dopo 100 partite tonde al fianco di Bielsa, lo spagnolo si cimenta nella sua prima vera avventura da allenatore sulla panchina dell’Huddersfield, dove sfiora la promozione nel 2022.

Dopo un fugace passaggio anche all’Olympiakos (2 vittorie, 2 pareggi e 1 scinfitta), approda nel 2022 al West Bromwich Albion. Anche qui mostra ottime cose, riuscendo a rimettere in piedi una squadra in evidente difficoltà e fallendo nuovamente al secondo anno la promozione ai play off.

Nelle 22 giornate disputate fin qui, il West Brom ha ottenuto 35 punti ed è in piena corsa per assicurarsi nuovamente un posto ai play off. Corberán lascerà così il suo percorso a metà dell’opera, ma con il grande merito di mettere nelle mani del suo successore una squadra competitiva, e a cui ha dato tutto quel che poteva dare.